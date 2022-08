Netzwerk für FN freut sich über sanierte Zeppelinapotheke

Das Netzwerk für Friedrichshafen ist laut Mitteilung zufrieden mit der ausgerüsteten Fassade der alten Zeppelinapotheke und freue sich auf zukünftige Sanierungsobjekte, die dieser Sanierung nacheifern. „Hier wurde gezeigt, dass wertvolle historische Bausubstanz erhalten und modernisiert werden kann. Ich bin begeistert von der neuen, alten Ecke am Kreisel in der Riedleparkstraße“, so Philipp Fuhrmann. „Gerade an Kreuzungen und Straßenecken sollte die Stadt alles daran setzen, historische Bausubstanz zu erhalten und das Stadtbild zu verbessern“, ergänzt Simona Sohm.

Leider sei die Initiative zum Schutz erhaltenswerter Bausubstanz zu spät für die Rettung des alten Hotels Schöllhorn und der ehemaligen Stadtkasse gekommen . „Aber jetzt freuen wir uns auf die Beispielliste zur besonders erhaltenswerten Bausubstanz in unserer Stadt und fordern das Stadtplanungsamt und die Bauordnungsbehörde auf, alle Register zum Schutz der Gebäude zu ziehen“, so Simon Wolpold.