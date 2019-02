„Netzwerk für Friedrichshafen“ schickt Ex-ZF-Manager ins Rennen

Mit großer Einigkeit, grünen T-Shirts und viel Euphorie startet das „Netzwerk für Friedrichshafen“ in den Kommunalwahlkampf. Philipp Fuhrmann, der Kopf der Gruppe, führt die Liste an. Ebenfalls darauf zu finden: der EX-ZF-Personalvorstand Jürgen Holeksa und der ehemalige Geschäftsführer der VfB-Volleyballer, Jürgen Hauke.

„Wir wollen unserer Stadt die Seele zurückgeben“: Dieser Satz ist – so oder so ähnlich – bei der Nominierungsversammlung des „Netzwerks für Friedrichshafen“ am Dienstagabend im Rathauscafé ziemlich oft gefallen. Dabei ging es sowohl um die großen Linien der Stadtplanung als auch viele kleine Erlebnisse, Erfahrungen und Befindlichkeiten. Philipp Fuhrmann – vor dessen vergeblicher OB-Kandidatur 2017 hatte sich die Gruppe gegründet – sprach von „unserer geliebten Heimatstadt“, die „in den letzten Jahren unter ihrem Potential regiert und verwaltet“ werde. Der Leiter einer privaten Musikschule zeigt sich froh und dankbar, mit einer komplett gefüllten „Liste voller Knaller“ in den Wahlkampf um die 40 Gemeinderatssitze zu ziehen.

Weil das Netzwerk keine Partei ist und auch keine feste Mitgliederstruktur hat, sei man beim Wahlprozedere etwas freier als die Mitbewerber, sagte Versammlungsleiterin Birgit Kubalczyk. Und so stimmten die rund 30 Anwesenden, die – so die Regel – schon vor Beginn der Sitzung als Anhänger des Netzwerks bekannt waren, im Block über die ersten zehn und dann über die restlichen Listenplätze für die Gemeinderatswahl ab. Gegenstimmen gab es keine. Die ersten Zehn stellen sich ausführlicher, der anderen Bewerber – so sie denn anwesend waren – nur kurz vor. Viele trugen grüne T-Shirts mit politischen Forderungen zum Beispiel für ein Ein-Euro-Ticket für Bus und Bahn oder die Einführung der Bodensee-S-Bahn.

Hinter Fuhrmann geht der Landwirt Simon Wolpold ins Rennen. Sein Ziel: die Stadt ökologischer und lebendiger machen. Auf Platz drei steht Simona Sohm, die einen „achtsameren Umgang“ mit Friedrichshafen forderte und ihrem Gefühl Ausdruck verlieh, dass sich die Verwaltung nicht an das Stadtentwicklungskonzept ISEK halte. Als Beispiel nannte sie das Bauprojekt der Fränkel AG in der Riedleparkstraße, von dem sie als Nachbarin direkt betroffen sei.

Sympathien für die CDU

Der bekannteste Name steht auf Platz vier: Jürgen Holeksa. Der Manager war von 2011 bis 2018 als Vorstand für die Personalpolitik des Stiftungskonzerns ZF Friedrichshafen AG verantwortlich. Mit Anfang 50 zieht es ihn jetzt in die Kommunalpolitik. „Friedrichshafen kann viel mehr“, sagte er, „mehr Leben in der Stadt“, „mehr bezahlbaren Wohnraum“, „mehr innerstädtische Quartiere und Plätze“. Er sei nie Parteimitglied gewesen, so Holeksa, dessen Frau Sabine ebenfalls fürs „Netzwerk“ kandidiert. Dabei verschwieg er nicht, dass er durchaus lange Sympathien für die CDU gehegt habe. Vor allem den Volleyballfans in der Stadt nicht unbekannt sein dürfte der Kandidat auf Platz 6: Jürgen Hauke war einige Jahre lang Geschäftsführer der Volleyball-GmbH. Gleich drei Kandidaten gehören zur Wohn- und Kulturinitiative „Blaue Blume“. Die achtköpfige Liste der Ersatzkandidaten führt Hermann Dietmeier an. Er erzählte, dass er Ratserfahrung mitbringt und von 1975 bis 1980 für die SPD im Gremium gesessen ist.

Grüne Rätin darf nicht ausreden

Unter den rund 30 Besuchern der Nominierungsversammlung des „Netzwerks“ für Friedrichshafen waren nicht nur zwei Journalisten, sondern auch Regine Ankermann. Die Versammlung sei offen für alle interessierten Bürger, hieß es in der Einladung sinngemäß. Von diesem Angebot machte die streitbare Gemeinderätin der Grünen Gebrauch, wohl auch deshalb, weil Netzwerk-Kopf Philipp Fuhrmann als Mitglied der Grünen die dortige Nominierungsversammlung nicht nur besucht, sondern auch fleißig abgestimmt hatte. Das durfte und wollte Ankermann nicht. Sie versuchte allerdings eine Frage an einen Kandidaten zustellen, die einzige des Abends übrigens. Der hatte sich über mangelnde Transparenz rund um den Gemeinderat beschwert. Die Rätin wollte dagegenhalten, verwies auf die örtliche Presse und die Tatsache, dass alle Sitzungsunterlagen im Netz einzusehen seien. Weiter kam Ankermann nicht, denn Versammlungsleiterin Birgit Kubalczyk stoppte sie, weil sie Ankermanns Einwurf als Erklärung und nicht als Frage wertete.

Das ist die Liste des Netzwerks

Für den Gemeinderat kandidieren am 26. Mai 2019 auf der Liste des „Netzwerks für Friedrichshafen“: Philipp Fuhrmann, Simon Wolpold, Simona Sohm, Jürgen Holeksa, Jessica Arnold, Jürgen Hauke, Merlin Arnold, Andreas Ziermann, Sanne Weber, Beate Phillips, Bernd Bolender, Ida Hess, Maximilian Sohm, André Klein, Klaus Fiederer, Nadine Gumpoltsberger, Paul Fundel, Elke Slangen, Kolja Feierabend, Werner Heinzelmann, Roland Hecht, Dieter Gumpoltsberger, Sabine Holeksa, Anett Heim, Helga Regenscheit, Michael Henke, Birgit Hirschmann, Eckhard Lay, Angela Görgen, Rita Fuhrmann, Christl Rücker, Jacqueline Lebailly, Sabine Ritter, Susanne Pawlowski, Claudio Lauria, Miriam Montano, Hermann Beck, Josef Stiegler, Christin Straub und Gabriele Müller.

Nachrücker sind: Hermann Dietmeier, Jana Schneider, Barbara Venger, Justin Venger, Klara Jeltsch, Horst-Reiner Schwab, Ingrid Gallenkämper und Benedict Strohmaier.