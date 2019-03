Netzroller: Bärti deklassiert Paula Print

Autogrammjäger der jüngeren Generation gibt es seit vielen Jahren bei den Heimspielen der Volleyballprofis des VfB Friedrichshafen. Bewaffnet mit Stiften und Mannschaftsbildern, erhaschen sie den Augenblick, um von ihrem Lieblingsspielern oder auch dem Trainergespann die begehrte Signatur in Empfang nehmen zu dürfen. Das war am Samstagabend, nach dem Dreisatz-Turbo-Erfolg des Tabellenführers der Volleyball-Bundesliga über die Netzhoppers, nicht anders. Auffällig war allenfalls die große Anzahl derer, die sich kurz vor Spielschluss auf die Lauer legten. Die erwachsenen Begleitpersonen der Schülerinnen und Schüler sowie die Security-Mitarbeiter hatten gut zu tun, um die weit mehr als 50 volleyballaffinen Kids geordnet auf die Spielfläche in Richtung der siegreichen Häfler Mannschaft zu lotsen. Umringt von Kindern, kamen Chefcoach Vital Heynen und seine Spieler deren Wünschen gleich nach der obligaten Kurzbesprechung geduldig nach.

Mittendrin in der Menge: das Maskottchen der VfB-Volleyballer, mit der Rückennummer 30 ständiger Begleiter des deutschen Pokalsiegers in der heimischen ZF-Arena. Bärti hatte am Samstagabend während der ersten Satzpause seinen ganz besonderen Auftritt – im Duell mit Paula Print vom VfB-Medienpartner, der „Schwäbischen Zeitung“. Mit viel Schmackes galt es in fünf Versuchen, einen Basketball übers Netz auf die andere Seite in einen Ballkorb zu bugsieren. Frenetisch angefeuert von den Volleyballfans, legte Bärti gleich in den ersten beiden Wurfversuchen zum 2:0 vor, am Ende behielt das VfB-Maskottchen mit 3:0 die Oberhand.

So lautete es am Ende auch zwischen Friedrichshafen und Königs Wusterhausen. Denn gebaggert, gepritscht, aufgeschlagen und geblockt wurde beim letzten Heimauftritt des VfB vor den anstehenden Play-offs zwischendurch schließlich auch noch. Das Spiel gegen die Netzhoppers aus Brandenburg geriet jedoch irgendwie zur Nebensache und verlief überwiegend einseitig – wie der Verkehr in einer Einbahnstraße. Kein Wunder: Zu groß war der Leistungsunterschied zwischen den Schützlingen von Heynen und der Mannschaft von Gästecoach Mirko Culic.

Der haderte mit so mancher Entscheidung des Hauptschiedsrichters, der nicht gerade souverän agierte. Nachdem zeitgleich Bühl in Giesen gewonnen hatte und damit vom achten Play-off-Rang nicht mehr zu verdrängen ist, war klar: Für die Netzhoppers ist die Saison am nächsten Wochenende beendet. Zeit für Culic also, eine erste Bilanz zu ziehen, die allerdings wenig überraschend ausfällt: „Die Liga ist stärker geworden. Ich merke einfach, dass wir mehr tun müssen, um dort weiter mitspielen zu können.“

Vital Heynen richtet derweil den Blick nach vorne. Noch fehlen zwei, besser drei Punkte, um den Platz an der Sonne abzusichern. „Wenn wir nächsten Samstag gegen Lüneburg nicht gewinnen, dann brauchen wir uns natürlich auch keine Gedanken zu machen, verdient Erster zu sein.“ So einfach ist die Rechnung.