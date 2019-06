Nena muss drinnen singen: Nachbarn stoppen Open-Air-Konzerte vor dem GZH

Zugabe gestrichen: Die Open-Air-Konzerte auf dem Freigelände vor dem Graf-Zeppelin-Haus (GZH) am See sind nach der Premiere 2018 schon wieder Geschichte.

Die Veranstalter, die Agentur Vaddi Concerts und das GZH, haben am Montag mitgeteilt, dass Nena (16. August) und Michael Patrick Kelly (17. August) drinnen statt wie geplant draußen auftreten. Der Grund: „eine drohende juristische Auseinandersetzung mit Nachbarn“.

Die Stadt Friedrichshafen hat Post vom Anwalt zweier Anwohner der Olgastraße bekommen – also der Straße, in der auch das GZH zu finden ist. In dem Schreiben werden umfassende Schutzauflagen verlangt und eine Klage beim Verwaltungsgericht in Sigmaringen angekündigt, berichtet Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt, auf SZ-Nachfrage. Den Anliegern gehe es dabei insbesondere um das Thema Lärmbelästigung und Lärmschutz.

„Wir bedauern die Entwicklung. Unser Ziel war es, die Anwohner möglichst mitzunehmen und Verständnis und Akzeptanz für die zwei Open-Air-Konzerte im Jahr zu schaffen. Das ist leider nicht gelungen“, erklärt die Sprecherin. Es sei aber nicht das Ziel, die Veranstaltungen gerichtlich durchzusetzen.

Das finanzielle Risiko einer Auseinandersetzung vor Gericht hätten weder Vaddi Concerts noch Stadt eingehen wollen, deshalb sei die Entscheidung gefallen, die Konzerte ins GZH zu verlegen. Auf die Frage, ob sich die Freiluftkarriere des GZH damit erledigt hat, antwortet Monika Blank: „Stand heute wohl leider ja.“ Ob in Zukunft ein anderes Konzept an dieser Stelle verwirklicht werden könne, müsse dann entschieden werden.

Absage kostet 280 000 Euro

„Jammerschade“, lautet der Kommentar des enttäuschten Geschäftsführers von Vaddi Concerts, Marc Oßwald, zum Umzug ins GZH. Aber: „Uns blieb letzten Endes keine andere Wahl, da mit einer drohenden Klage keine Planungssicherheit mehr gegeben ist.“ Bei einer Absage der Konzerte hätte er den Schaden in Höhe von bis zu 280 000 Euro allein tragen müssen. Für eine Neuauflage der Open-Air-Veranstaltungen gebe es derzeit keine Perspektive mehr.

Wir veranstalten Open-Air-Konzerte in Meersburg oder Tettnang, aber das habe ich so noch nie erlebt. Das hat Friedrichshafen exklusiv. Marc Oßwald, Geschäftsführer Vaddi Concerts

Dabei seien die Konzerte 2018, bei denen die Nu-Metal-Band Limp Bizkit vor 4000 Fans und Schlagerbarde Dieter Thomas Kuhn vor 2000 Besuchern auf der Bühne direkt am Bodensee standen, in Sachen Lautstärke im Rahmen gewesen: „Die Emission, also, das was aus den Boxen kam, war völlig unproblematisch.“

Es habe ein paar Soundchecks an den Nachmittagen gegeben, die Konzerte hätten um 19.30 Uhr angefangen und seien pünktlich um 22 Uhr – wie angekündigt und versprochen – zu Ende gewesen. Das Problem: Den klagewilligen Nachbarn gehe es vor allem um den Lärm, den die Besucher nach der Veranstaltung auf dem Gelände und der Straße gemacht hätten.

Ohne Toleranz geht es nicht

Beschwerden gab es zwar auch von anderer Seite, zum Beispiel nachdem der Wind die Musik von Dieter Thomas Kuhn bis in die Kitzenwiese getragen hatte. In intensiven Gesprächen seien jedoch fast alle Unstimmigkeiten aus der Welt geschaffen worden. „Das funktioniert aber nur mit jemandem, der ein gewisses Maß an Toleranz hat“, ist der Agenturchef überzeugt. Bei zwei Nachbarn aus der Olgastraße ist die Taktik nicht aufgegangen: „Wir veranstalten Open-Air-Konzerte in Meersburg oder Tettnang, aber das habe ich so noch nie erlebt. Das hat Friedrichshafen exklusiv.“

