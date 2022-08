Nejra Muminovic ist Jahrgangsbeste

„Wir blicken auf zwei Corona-Jahre zurück, die für alle nicht einfach waren. Sie haben gezeigt, dass Sie auch unter anspruchsvollen Bedingungen Ihren Weg erfolgreich gehen können. Das ist ein wahrer Grund zur Freude.“ Schulleiterin Sabine Harsch beglückwünschte 55 Schülerinnen und Schüler zum Erreichen ihres Zieles: der Fachhochschulreife. Die Absolventen und Absolventinnen haben mit Durchhaltevermögen, Medienkompetenz, Solidarität und Organisationsfähigkeit den erfolgreichen Abschluss des Kaufmännischen Berufskollegs geschafft. „Nun beginnt ein neuer Abschnitt in Richtung Studium oder dualer Ausbildung“, so Sabine Harsch.

Ganz besonders stolz ist Abteilungsleiter Jürgen Weber auf 17 Schülerinnen und Schüler, die neben ihrer Fachhochschulreife auch den Berufsabschluss „Staatlich geprüfte/r Wirtschaftsassistent/in“ erreichten.

Erleichterung bestimmte den Sommerabend der Abschlussfeier – Erleichterung über das erfolgreiche Bestehen der Abschlussprüfung. Die Schüler mussten in den beiden Schuljahren viele kleine und große Hürden überspringen. Die Anstrengungen haben sich gelohnt. Die Fachhochschulreife, der zweithöchste Bildungsabschluss an deutschen Schulen, ist der Lohn. Die Abschlussklassen bedankten sich jeweils mit einer kurzen Rede und so mancher Anekdote bei ihren Klassenlehrern für ihre Unterstützung und Hilfe. Musikalisch begleitet wurde der Abend von der Gruppe „Rohrspatz“ der Musikschule Meckenbeuren unter der Leitung von Richard Nickel.

Neben Nejra Muminovic, die als Jahrgangsbeste den Hugo-Eckener-Preis für ihre hervorragenden Prüfungsleistungen erhielt, konnten sich weitere drei Absolventen über einen Preis und acht über eine Belobigung freuen.