Nein zur Impfpflicht: Mayer-Lay positioniert sich klar

CDU-Bundestagsabgeordneter Volker Mayer Lay steht laut Pressemitteilung einer Impfpflicht, wie sie in dieser Woche im Deutschen Bundestag diskutiert und möglicherweise auch verabschiedet wird. An der Debatte beziehungsweise Abstimmung in dieser Woche teilnehmen kann er nicht: Der Abgeordnete des Wahlkreises Bodensee ist demnach an Corona erkrankt.

„Ich habe bereits der Einführung der berufsbezogenen Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen Ende vergangenen Jahres nicht zugestimmt, sondern mich der Stimme enthalten“, so Mayer-Lay. Zwar hätte er damals einem Großteil der, im Rahmen des Gesetzes zur Impfprävention, beschlossenen Maßnahmen zustimmen können, einer Impfpflicht jedoch – und das gelte unverändert bis heute – dagegen nicht.

Umfassende Bedenken aus verschiedenen Bereichen

Damals wie heute seien umfassende Bedenken aus verschiedenen Bereichen ausschlaggebend gewesen, weshalb er den nicht nur im Parlament seit Monaten stattfindenden breiten Diskussionsprozess zum Thema Impfpflicht sehr wertvoll finde. Letztlich habe dieser nun zu den verschiedenen Entwürfen und Anträgen geführt, die in dieser Woche beraten werden, heißt es in der Mitteilung.

„Ich persönlich fühle mich in meiner Meinung bestärkt, die Verhältnismäßigkeit einer Impfpflicht jedweder Ausprägung weiterhin kritisch zu sehen und habe zudem starke rechtliche und gesellschaftspolitische Bedenken diesbezüglich“, so Mayer-Lay weiter. Insbesondere der mögliche Beschluss einer prophylaktischen Impfpflicht überzeuge ihn nicht, gerade auch, da sich aktuell zeige, dass die Omikron-Variante des Corona-Virus allem Anschein nach deutlich weniger gefährlich sei als ihre Vorgänger.

„Werde diese ablehnen“

Darüber hinaus sei schon jetzt absehbar, dass viele kritische Bürgerinnen und Bürger einer Impfpflicht ohnehin nicht Folge leisten würden. Daher stellt sich für Mayer-Lay die Frage, ob das Instrument der Impfpflicht überhaupt wirklich geeignet ist, die angestrebten Ziele – insbesondere zur Vermeidung der Überlastung des Gesundheitssystems – zu erreichen.

Hinzu kommen der Pressemitteilung zufolge Bedenken hinsichtlich der Erforderlichkeit und Angemessenheit der Einführung einer Maßnahme wie einer generellen Impfpflicht als einem schweren Gesundheitseingriff. „Aus diesen Gründen kann ich einer Impfpflicht aus Verhältnismäßigkeitsgründen derzeit nicht zustimmen und werde diese ablehnen“, fasst der CDU-Bundestagsabgeordnete seine Haltung zusammen.

Antrag der Union zum „Impfmechanismus“ zustimmungsfähig

Er betont aber, dass er ergänzend hierzu, den Entwurf der Unions-Fraktion, der auf eine weiterhin nicht auszuschließende Bedrohung in der Zukunft durch ein erneut mutiertes und deutlich gefährlicheres Virus abziele, für zielführend und ausgewogen halte. „Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre haben uns klar gezeigt, dass wir als Land in der Lage sein sollten, adäquat und schnell zu reagieren, sollte sich die Lage nochmals dramatisieren“, so Mayer-Lay. „Der Antrag der Union zum ,Impfmechanismus’, der nur in einem solchen Szenario greifen soll, ist daher für mich zustimmungsfähig.

„Sich selbst kann Mayer-Lay allerdings in dieser Woche an der Debatte beziehungsweise der Abstimmung bedauerlicherweise nicht aktiv beteiligen, da er an Corona erkrankt ist“, schließt die Mitteilung.