ND SatCom spendet 22 000 Euro an Spendenaktion des Klinikums für die Ukraine

Um in Not geratenen Menschen in der Ukraine zielgerichtet zu helfen, hat die ND SatCom GmbH aus Immenstaad insgesamt 22 000 Euro an das Klinikum Friedrichshafen übergeben. Dessen Ärzte organisieren Hilfslieferungen mit medizinischem Material für die Ukraine.

Das Unternehmen aus der Branche der Satellitenkommunikation hatte vor kurzem das firmeninterne Spendenprojekt „Mitarbeiter plus Firma“ gestartet. Nun wurde das dabei gesammelte Geld an das Klinikum in Friedrichshafen übergeben.

„Wir haben durch die Spenden unserer Belegschaft insgesamt 8500 Euro sammeln können“, wird Geschäftsführer Alexander Mueller-Gastell in einem Bericht des Unternehmens zitiert. Die Firma verdoppelt die Spenden der Mitarbeiter und stockte die Summe um weitere 5000 Euro auf. Somit spendet die ND SATCOM insgesamt 22 000 Euro für das Hilfsprojekt.

Bei der Spendenaktion des Klinikums Friedrichshafen, das zum Medizin Campus Bodensee gehört, organisiert das ukrainische Ärzte-Ehepaar Daria Shchybria und Mykhailo Volianiuk mit Hilfe von Chefarzt Hans-Walter Vollert Hilfstransporte in ein ukrainisches Militärkrankenhaus. Weitere Hilfstransporte sind geplant und nach wie vor werden Spenden erbeten. Wer spenden möchte, nutzt das Konto des Vereins der Freunde und Förderer des Klinikums Friedrichshafen: Konto: DE07 6905 0001 0024 2432 14 bei der Sparkasse Bodensee. Bitte Namen und Adresse für die Zusendung der Spendenquittung angeben.