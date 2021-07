Naturfreunde nehmen Abschied von Bernd Schlönvoigt

Die Naturfreunde Friedrichshafen trauern um ihren ehemaligen Vorsitzenden Bernd Schlönvoigt, der mit 70 Jahren verstorben ist. Er war seit 1968 Mitglied. In der Zeit von etwa 1980 bis zur Einweihung 1985 des vereinseigenen Hauses verbrachte er viel Freizeit beim Aufbau des Hauses, schreiben die Naturfreunde in ihrer Mitteilung. Mit seiner Tatkraft und Entschlusskraft war er eine wichtige Stütze des Vereins. Sein Engagement und seine Kompetenz stellte er als langjähriger Vorsitzender von 1994 bis 2011 unter Beweis. Es waren herausragende Zeiten des Vereinslebens, stellen die Naturfreunde fest. Unvergesslich wird er dem Verein in Erinnerung bleiben.