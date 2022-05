Natur, Musik und Kulinarik: Diese Mischung bietet das Häfler Kulturbüro beim ersten Wanderkonzert an

Karten kosten 48 Euro pro Person, Mittagessen (Hotel Gerbe) und Kaffee/Kuchen (Dorfkrug) inklusive. Es gibt sie im Vorverkauf per Mail über kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder per Telefon 07541 / 288444.

Unterwegssein und dabei Musik und Essen genießen: Das Kulturbüro bietet im Rahmen des Bodenseefestivals ein für Friedrichshafen neues Konzertformat an.

Unter dem Titel „Im Freien zu singen“ veranstaltet das Kulturbüro laut Pressemitteilung am Samstag, 21. Mai, ein Wanderkonzert mit Musik von Mendelssohn, Brahms und Reger.

Die geführte, 15 Kilometer lange Maiwanderung beginnt demnach um 10 Uhr in der Bonhoeffer Kirche, die nahe der Rotachmündung liegt. Dort stimmt ein Doppelquartett der Camerata Serena die Teilnehmenden musikalisch auf den Tag ein. Anschließend geht es hinaus in die Natur.

Das ist auf den ersten Etappe geplant

Die erste Etappe führt entlang der Rotach bis in die Ortschaft Ailingen, wie das Kulturbüro schreibt. Das Hotel Gerbe tischt zur Mittagspause schwäbische Spezialitäten auf. Im Park des Hotels erklingt anschließend erneut Chormusik.

Weiter führt der Weg durch die Apfelgärten. Für einen kurzen Anstieg belohnt der Ausblick über blühende Obstbäume und den Bodensee hinüber zum Säntis.

Danach führt der Weg abwärts nach Jettenhausen, so die Mitteilung weiter. In der Kirche St. Maria stimmen die Sängerinnen und Sänger erneut Lieder an.

Nach einem Abstecher durch das denkmalgeschützte Zeppelindorf gibt es eine Einkehr zu Kaffee und Kuchen im historischen Dorfkrug.

Diese Musik steht auf dem Programm

Der Rückweg bis zur Bonhoefferkirche führt durch die architektonisch ebenfalls besondere Schmitthenner Siedlung zurück an die Rotach. Der Tag endet mit einem musikalischen Abendgruß in der Kirche.

Das musikalische Programm spannt laut Mitteilung den Bogen von Liedern aus Felix Mendelssohn Bartholdys titelgebender Sammlung „Lieder im Freien zu singen“ über Lieder von Johannes Brahms, ausgewählte Volkslieder von Friedrich Silcher und Max Reger bis hin zum „Abendfriede“ von Josef Gabriel Rheinberger.

Das Wanderkonzert findet bei jedem Wetter statt. Die insgesamt 15 Kilometer verteilen sich auf vier Etappen mit ausreichend Pausen. Alle Teilnehmnehmenden sollten Regenkleidung und festes Schuhwerk mitnehmen.