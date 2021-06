Nationalteam-Fußballerin Giulia Gwinn zur Impfung im KIZ Bodenseekreis

Giulia Gwinn, Fußballerin des deutschen Nationalteams und Bundesligaspielerin beim FC Bayern-München, hat am Mittwoch im Kreisimpfzentrum Bodenseekreis ihre zweite Corona-Schutzimpfung erhalten.

Die 21-Jährige war sofort mit einem Foto am Eingang des Impfzentrums in der Messe Friedrichshafen einverstanden, denn sie will für junge sportbegeisterte Menschen ein Beispiel sein. Gwinn stammt aus Ailingen und spielte in der Jugend des VfB Friedrichshafen.