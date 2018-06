Nationalspieler messen sich in Friedrichshafen

Der VfB Friedrichshafen lädt vom 10. bis 12. Mai zum 46. Internationalen Bodensee-Jugendturnieres für Badmintonspieler ein. Gespielt wird in der Bodenseesporthalle, der Sporthalle des Berufsschulzentrums und der ZF Arena. Das Organisationsteam um Rudi Mayer kann gelassen auf die drei Turniertage blicken. Wie schon im Vorjahr treten auch diesmal Spieler aus zehn Nationen an, um die begehrten Siegerpokale und Preisgelder im Gesamtwert von 1570 Euro in Empfang zu nehmen. Aus Sicht des Veranstalters dürfte, wie schon in 2012, Lea-Marie Hess zum erweiterten Favoritenkreis zählen. Diesmal muss sich die Häflerin aber in der Altersklasse U13 behaupten, in der auch die top favorisierte Miranda Wilson von der SG Schorndorf an den Start geht.

Auf den vielfachen Wunsch und Anregungen von Eltern und Betreuern ist der Turnierausrichter in diesem Jahr eingegangen und lässt die „Kleinsten“, nämlich die Mädchen und Jungen der Altersklassen U11 und U13, auf den 11 Spielfeldern der ZF-Arena aufschlagen. „Durch diese Änderung bieten wir nicht nur den zahlreichen Eltern und Zuschauern unserer Kleinsten eine tolle Turnieratmosphäre, wir konnten auch den Zeitplan, allen voran am Samstag, entspannen“, sagt Rudi Mayer. In der Bodensee-Sporthalle werden auf insgesamt acht Spielfeldern die Altersklassen U17 Jungen und U19 Mädchen und Jungen ihr Bestes geben. Die größten Teilnehmerfelder der Mädchen und Jungen U15 sowie die Mädchen U17 schlagen ab Freitag 13:30 Uhr in der Sporthalle des Berufsschulzentrums auf. Alle Halbfinal- und Finalspiele werden wie immer in der ZF-Arena am Sonntag ab 9 Uhr zu sehen sein, sodass das Turnierende gegen 16 Uhr mit den Siegerehrungen abgeschlossen werden kann.

Seit fast einem halben Jahrhundert fliegt der Badmintonball am Bodensee durch die Lüfte und hat sich seither auch bei den meisten Funktionären und Nachwuchsspielern fest im Turnierkalender zementiert. So ist das internationale Topturnier auch in diesem Jahr wieder mit einigen Nationalspielern gespickt. Allen voran Miranda Wilson, die beim 6-Nationenturnier in Schweden Anfang 2013 mit der Nationalmannschaft U15 einen starken vierten Platz erreichte. Nicht umsonst gilt sie in der Altersklasse U13 bei den Mädchen als Geheimfavoritin und ziert auch das Titelcover des Turnierposters. Besonders erfreut ist das Organisationsteam immer, wenn sich Vorjahressieger- und teilnehmer auch im Folgejahr anmelden.

Der VfB Friedrichshafen nutzt dieses prestigeträchtige Turnier immer wieder, um seine jungen Nachwuchsspieler auch auf internationalem Niveau messen zu lassen. Für die meisten der insgesamt 18 VfB-Spieler gilt dabei die Devise „Dabeisein ist alles“ und so viel Turniererfahrungen zu sammeln, wie möglich. Die elfjährige Lea-Marie Hess will an ihren Vorjahreserfolg – ein hervorragender zweiter Platz im Mädchendoppel U11 – anknüpfen und erneut an der Seite von Doppelpartnerin Anne Schilli (BC Offenburg) angreifen. Ein Shuttle-Transfer zwischen den Hallen wird auch in diesem Jahr wieder regelmäßig im Einsatz sein.

Der Eintritt ist wie immer für das gesamte Turnier frei und weitere Informationen rund ums Turnier finden sich auf der Homepage.