Natalia Eser verantwortet den Marketingbereich der MKS AG

Es gibt einen Wechsel im Marketing der MKS AG. Mikail Debreli hat den Häfler Spezialisten für mittelständische ERP-Software zum 30. September verlassen. Als Nachfolgerin ist seit 1. Oktober Natalia Eser für den Marketingbereich zuständig.

„Mit Natalia Eser haben wir eine erfahrene Kollegin gewinnen können, die diesen wichtigen Unternehmensbereich weiter ausbauen wird, vor allem im Zusammenhang mit unseren Webinaren und dem gesamten Online-Marketing“, erklärt Michael Kempf, Vorstandsvorsitzender der MKS AG, in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Natalia Eser sei bereits seit Mitte September bei dem ERP-Spezialisten tätig, um nach dem Ausscheiden von Mikail Debreli einen fließenden Übergang in der Marketingbetreuung zu gewährleisten. Eser verfüge über langjährige und umfangreiche Marketingerfahrungen, so unter anderem in den Branchen Consulting, IT, Tourismus und Bildung. Außerdem sei sie seit mehr als neun Jahren im Online-Marketing tätig.