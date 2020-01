Narrenzunft Kluftern lädt zu Narrenspiel ein und tauft Frischlinge

Die Narrenzunft Kluftern eröffnet am Montag, 6.Januar, die diesjährige Fasnet. Die Erweckung findet ab 19 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule Kluftern statt, teilt die Zunft mit. Neu ist dabei das Narrenspiel, das nach langer Zeit wieder aufgeführt wird. Danach werden die Frischlinge getauft. Sie müssen dazu einen Eid ablegen und „grausliges Zunftmeisterblut“ trinken, heißt es in der Pressemitteilung. Für die musikalische Einstimmung sorgt die Lumpenkapelle Kluftern mit einem neuen Repertoire. Im Anschluss an die Erweckung geht es zum Aufwärmen in die Zunftstube unterhalb der Grundschule. Zu der Erweckung und zum anschließenden Hock in der Zunftstube sind alle Kluftinger eingeladen. Weitere Termine der Narrenzunft Kluftern stehen im Internet unter www.nz-kluftern.de. Foto: NZ Kluftern