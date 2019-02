Narrenzunft Kluftern begeistert das Publikum mit dem 24. Zunftball

Akrobatische, choreografisch perfekt abgestimmte Tanzvorführungen, schauspielerische Glanzleistungen und musikalische Leckerbissen, dazwischen Tanz- und Unterhaltungsmusik mit der Power-Party-Band „Seefeuer“: Die Narrenzunft Kluftern hat mit Mitgliedern aus ihren eigenen Reihen und mit Gasttanzgruppen das Publikum im vollbesetzten Bürgersaal bei ihrem 24. Zunftball mitgerissen.

„Ihr könnt euch schon mal den 15. Februar 2020 vormerken, da nämlich feiern wir den 25. Zunftball“, verkündete Zunftmeister Andreas Lamm bei der Begrüßung. Zuvor hatte die Lumpenkapelle Kluftern zusammen mit den Hästrägern das Publikum schon mal in Stimmung gebracht. Das hatte sich in der Kostümierung auch einiges einfallen lassen, denn da mischte sich unter Vampire, Cowboys und Piraten sogar ein Nikolaus.

Die Macher des Jubiläumsballes im kommenden Jahr müssen sich schon etwas einfallen lassen, um den Abend am Samstag toppen zu können. Wer aber die Kluftener Narren kennt, weiß dass sie dazu durchaus fähig sind. Bewiesen haben sie es mit einem wirklich anspruchsvollen, abwechslungsreichen und vor allem durchweg lustigen Programm.

Den Auftakt auf der Bühne war den Bambinis vorbehalten, dem Narrensamen. Unter der Leitung von Hanna Holverscheid und Selina Kessler präsentierten sie sich, als Vampire kostümiert, mit einem schaurig-schönen Tanz.

Beim Thema Gruseln blieb auch die Tanzformation „Dynamix“ aus Ravensburg. Zur Musik von Michael Jackson und Co. bewiesen sie ihr fast schon professionelles Können. Zunftmitglied Fabienne Sulger sehnte sich in der Jugendbütt an die Zeit, in der sie dann endlich 20 wäre. Und noch einmal Vampire, denn zu ihrem Motto „Vampire, eine eiskalte Verführung mit Biss“, ließen die „Danceaholics“ mit einem perfekt vorgeführten Tanz vielleicht den Gedanken aufkommen, dass es gar nicht so schlecht wäre, von solch attraktiven Vampiren gebissen zu werden.

Eine Überraschung kurz vor der Pause hatte Pius Schlegel mit Truppe auf Lager. Sie demonstrierten das Erlebnis Achterbahnfahrt doch ziemlich authentisch.

Den Auftakt zum zweiten Teil machten Birgit Holverscheid und Elmar Lemmle als „Birgit und Elmar“. Ein Ehepaar wie es im Buche steht, also ein Paar, bei dem sie die Hosen anhat. Aber dass er sich auch zu wehren versteht, zeigte ein Sketch, der einen Kirchgang zum Thema hatte. Das Zwiegespräch sorgte im Publikum für viele Lacher. Viel Beifall erhielt anschließend auch das Männerballett der Kluftener Narrenzunft. Unter der Leitung von Tanja Pechar bewegten sie sich als Grusel-Marionetten über die Bühne – immer wieder nett anzusehen, wie das einerseits etwas staksig, aber anderseits trotzdem ein wenig graziös rüberkommt.

Einen musikalischen Hochgenuss präsentierten dann die „Prickelnden Sektperlen“. Birgit Holverscheid, Andrea Zimmermann und Marion Sulger von der Zunft und Bernd Müller, Stefan Öhs und Alfredo Batisti vom Musikverein sowie Birgit Jahnel versetzten das Publikum mit „Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann“ in die Zeit der 50er- und 60er-Jahre. „Mit Kluftern wir lieben Dich“ forderten sie die Gäste auf, ihre Lichter an den Handys anzuschalten, dass sie auf der Bühne einmal das Gefühl von Helene Fischer bekommen könnten.

Den krönenden Abschluss bildeten die Dreamboys mit dem Sketch „Die Kinder vom Eschenmoos. Georg Enderle, Udo und Bettina Beller, Pius Schlegel, Elmar Lemmle, Peter Flachs, Martin Viellieber und in einer Gastrolle Ortsrumsteher Michael Nachbaur erzählten als Dreikäsehoch aus dem Waldkindergarten im Eschenmoos so einiges über das Tun des Klufterner Ortschaftsrates. Ortschaftsräte sind doch so was Ähnliches wie Politiker, oder? Fragten sie sich.

Das Fazit des Abends: Ein rundum wirklich tolles Programm.