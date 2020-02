Narrenzunft beerdigt die Ailinger Fasnet

Schalmeien, Gehrenmännle und Waldhexen und viele Besucher haben sich am Fasnetsdienstag um 17 Uhr auf dem Ailinger Rathausplatz eingefunden, um mit dem Narrenbaumfällen und der Fasnetsbeerdigung die Jubiläumsfasnet 2020 zu beenden.

Bei tosendem Wind herrschte nochmals ordentlich Fasnetsstimmung. Die Schalmeienkapelle spielte zum letzten Mal in der Fasnet 2020 und allmählich machte sich Wehmut breit. In einem humorvollen Wortgefecht dankte Zunftmeister Michael Boch dem Ortsvorsteher Georg Schellinger für das gemeinsame Gelingen einer tollen Fasnet und übergab letztlich Rathausschlüssel und Amtsgeschäfte wieder an Ortsvorsteher Georg Schellinger. Es war eine tolle Jubiläumsfasnet 2020 (50 Jahre Narrenzunft Ailingen) mit vielen schönen Veranstaltungen. Dies bedarf viel Engagement seitens der Zunft, dies würdigte Ortsvorsteher Georg Schellinger mit Dank und Respekt. Diese gegenseitige Wertschätzung zeigt das gute Miteinander das in Ailingen vorherrscht und die „Oilinger Fasnet“ zu dem macht, was sie ist. Nun waren die in der Fasnet 2020 aufgenommenen Neumitglieder in der Verpflichtung. Sie mussten ihre getätigten Hausaufgaben, einen Besuch im Gehrenmännleloch bezeugen und die Gruppenleiter der Waldhexen (Robert Kirchmann) und Gehrenmännle (Manuela Lohr-Kirchmann) waren voll des Lobes. Der traurigste Moment nahte. Unter den Klängen der Schalmeien fällten nun Gehrenmännle und Waldhexen den Narrenbaum und die Narren beweinten bitterlich das Ende der so tollen Fasnet 2020.

Schaurig schön war die Aufführung des Hexentanzes bei offenem Feuer. Vizezunftmeister Fabio Ivavcic zelebrierte dann mit seinem Kistenkomitee eine äußerst amüsante Fasnetsbeerdigung. Das „Kistenopfer“ (das symbolisch für die Fasnet begraben wird) war in diesem Jahr das Hexenreiter-Urgestein Michael Winstel, Wortgewandtheit und trockenen Humor behielt er bis zum „bitteren Ende“. „Welch’ grandioser Fasnetsabschluss“, schwärmte so mancher Narr. Allerdings: Nach dem Motto „Nach der Fasnet ist vor der Fasnet“, geht’s in Ailingen irgendwie auch „scho wieder dr’gega“.