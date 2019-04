Bei seiner 48. Generalversammlung am Samstagabend im Bürgersaal hat die Narrenzunft Kluftern ihre stellvertretende Zunftmeisterin Susi Kessler und den Schriftführer Pius Schlegel im Amt bestätigt. Neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr wurden zahlreiche Mitglieder für ihr Engagement in der Zunft geehrt, darunter auch Udo Beller, der nach 21 Jahren als Gruppenführer sein Amt an Daniel Haag weitergab.

Mit einem „Göhrelöchner-Hopp hopp“ begrüßte Zunftmeister Andreas Lamm nicht nur seine Mitglieder, sondern auch verschiedene Vorstände der Kluftener Vereine sowie Ortsvorsteher Michael Nachbaur zur Versammlung. In seinem Bericht schaute Lamm auf viele Aktivitäten des Vereins zurück, der nicht nur die Fasnetszeit im Ort bereichert, sondern auch den Adventsmarkt und den Ostermarkt rege unterstützt. Die Narrenzunft mit seinen aktuell 280 Mitgliedern war nicht nur aktiv im vergangenen Jahr, sondern hat auch gut gewirtschaftet, denn Kassierer Horst Brielmayer konnte ein deutliches Plus vorstellen.

Wie bei jeder Zunft begann die Saison mit der Erweckung, eine Veranstaltung, die mäßig gut besucht war, so der Zunftmeister. Es hätte schon immer ein Auf und Ab bei den Besucherzahlen gegeben, was auch am Wetter lag. Jetzt wolle man für nächstes Jahr etwas ändern und ein Narrenspiel einbauen, das zum einen mehr Besucher anziehen, zum anderen eine Vorbereitung auf das kommende 50-jährige Bestehen im Jahr 2021 werden soll. Für die Dorffasnet am Schmotzigen, das ein Höhepunkt im Ort sei, wolle man auf die ursprüngliche Reihenfolge der Ereignisse zurückkommen: Schulbefreiung, Umzug und dann der Rathaussturm. Dieses Jahr lief auf Wunsch des Elternbeirats der Schule ein Test, bei dem der Umzug nach dem Rathaussturm stattfand. Lamm sagte, er sei zufrieden mit der Umzugsbeteiligung der Zunftmitglieder. „Ihr beweist, dass unsere Zunft keine Schönwetterzunft ist“, sagte der Zunftmeister.

Pius Schlegel berichtete als Schriftführer über Aktivitäten des Vereins außerhalb der Fasnet und nannte Vereinsausflüge, einen 100 Kilometer Lauf, bei dem die Klufterner den vierten Platz belegten als auch den Advents-und Ostermarkt, bei denen viele Helfer aus der Zunft im Einsatz wären. „Ihr seid aus der Ortschaft nicht mehr wegzudenken“, sagte Michael Nachbaur und bezeichnete die Narren als tolles Team, mit dem er gern zusammenarbeite.

Als Höhepunkt des laufenden Jahres stehe das Bütteltreffen im Juni auf dem Programm, bei dem das 50-jährige Bestehen des Alemannischen Narrenrings in der Brunnisachhalle gefeiert wird. Augustin Reichle, Präsident des alemannischen Narrenrings, sagte, der Ruf der Klufterner Zunft als Gastgeber spitze zu sein, hätte sich herumgesprochen. „Zeigen wir, was Kluftern drauf hat“, spornte Andreas Lamm seine Mannschaft schon mal an.