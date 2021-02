Narrengruppe See-Grendl - Am Bodensee blicken die Narren nach vorne

„Bereits 2018 hat der Schattenmann versucht die Fasnet am See zu klauen“, heißt es im Video der Narren aus Friedrichshafen. Doch die See-Grendl ließen es nicht zu. Keiner konnte ahnen, dass noch ein viel dunkleres Wesen namens Corona gesandt wird, um die Fasnet madig zu machen. Die Narrengruppe See-Grendl lässt sich nicht unterkriegen. Im Video schwelgt die Gruppe in Erinnerungen. Sie freuen uns schon auf eine glückselige Fasnet 2022.

Über 40 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.