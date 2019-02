Narren stürmen den Walk of Fame

Der Narrenbaum steht und die Lumpenkapelle Fötzlesbrass spielt „Nur geträumt“ von Nena im vierfachen Tempo. Schnell ist in Lottenweiler auch der gut besuchte Umzug - schnell zu Ende nämlich, denn die Strecke ist nur einige hundert Meter lang. Auf den Namen „Walk of Fame“ hat die Narrenzunft Lottenweiler ihn augenzwinkernd getauft. Hier machen die benachbarten Zünfte aus Bitzenhofen, Brochenzell, Oberteuringen oder Ailingen ihre Aufwartung. Rund 250 Narren und Fanfarenzügler beteiligen sich. Lottenweilers Zunftmeister Hermann „Nickel“ Neurohr freut sich auch über den prominentesten Gast: Augustin Reichle, Präsident des Alemannischen Narrenrings, nahm am Zunftmeisterempfang teil.