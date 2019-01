Endspurt für die Narren: Das ANR-Ringtreffen anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Alemannischen Narrenrings wirft seine Schatten voraus. Die letzten Details sind von der Narrenzunft Seegockel im Verein zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen am Donnerstag besprochen worden. Die Narren erwarten am ersten Februar-Wochenende rund 40 000 Gäste und Hästräger der ANR-Zünfte.

Drei Jahre Arbeit liegen hinter den Organisatoren, und ab kommenden Freitag wird diese Arbeit sichtbar. Der Zeltaufbau im Uferpark, dem späteren „Narrendorf“, wird beginnen. Mit jeweils 100 bis 150 Helfern werden ab Freitag, 25. Januar, an mehreren Tagen fünf große Zelte und eine Eventbühne aufgebaut werden, ein Zaun wird gestellt, die Kassenhäuschen, Toilettenanlagen, Erste-Hilfe-Bereiche und „Food-Trucks“ werden platziert. Das Ufer verwandelt sich in eine Volksfestmeile.

Am ersten Veranstaltungstag wird im Anschluss an den Wochenmarkt auf dem Adenauerplatz umgebaut. Dort entsteht der Narrenmarkt, Bestandteil des Ringtreffens, zu dessen Veranstaltungen alle, die eingeladen sind, die Spaß daran haben. Um an diesem Großereignis teilzunehmen, muss man nicht in einer Narrenzunft Mitglied sein.

Hinterer Hafen wird Busparkplatz

Am Festwochenende fällt ein Teil des Parkplatzes am Hinteren Hafen weg, dort kommen die Busse der rund 90 auswärtigen Zünfte an, parken dort oder werden zum Berufschulzentrum weitergeleitet. Mehrere Umzüge bis zum Narrensprung am Sonntag ziehen durch die Stadt, Empfänge und Brauchtumsabende bilden ein Rahmenprogramm, das mehr sein wird als nur ein Volksfest.

Die Weltmeister im Karbatschenschlagen treten auf, Igor Loskutov wird mit seiner Kettensäge einen lebensgroßen Seegockel schnitzen.

Um all das auf die Beine zu stellen, hat ein elfköpfiges Organisationsteam zusammen mit vielen anderen Helfern etwa drei Jahre Vorbereitungszeit hinter sich. „Und wenn wir nicht eine großartige Unterstützung durch die Feuerwehr, die Stadtverwaltung, das THW oder Zeppelin Rental gehabt hätten, wäre vieles nicht so gut gelaufen“, sagt Zunftmeister Oliver Venus, der als Hauptverantwortlicher für dieses Spektakel auftritt.

Da der Teufel bekanntlich im Detail liegt, sind gerade diese Fallstricke mit den genannten Stellen schon weit im Vorfeld besprochen worden. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass zum Beispiel Stadtbrandmeister Louis Laurösch schon vor gut einem Jahr mit uns den Platz besichtigt hat und uns wertvolle Hinweise zum Thema Sicherheit geben konnte“, sagt Karl Haller, der im Organisationsteam zusammen mit Matthias Rißler für die Infrastruktur der Festmeile zuständig ist. Udo Hermann und Claus Möricke kümmern sich um die Hexenrauhnacht am Samstag, bei der mehrere Tausend Hexen erwartet werden, sowie um die Brauchtumsveranstaltungen im „Narrendorf“. Anja Pfanner koordiniert die Umzüge, Kai Krause hilft ihr und ist Ansprechpartner für die Empfänge und die kulinarische Versorgung am Ufer. Alexandra Köhn organisiert die Helferlisten, arbeitet bei den Empfängen mit und kümmert sich um die Übernachtungen der rund 20 000 Hästräger und Zunftmitglieder, die anreisen.

Neues Bezahlsystem

Am Ufer wird während des Festes ein eigenes Bezahlsystem eingerichtet. Dabei können die Gäste eine Karte mit Geld aufladen lassen – in bar oder mittels EC-Karte – und brauchen sich während des Festes nicht mehr um Bargeld oder Pfandabrechnungen kümmern. Auch eine Getränkeflasche im Zelt 1 gekauft, kann in Zelt 5 leer zurückgegeben werden. Eine Einschränkung erfährt dieses System allerdings durch den Brand im Parkhaus. Da durch dieses Feuer die Wlan-Sender beschädigt wurden und auf dem Platz kein einheitliches und sicheres Wlan mehr aufgebaut werden kann, können diese Bezahlkarten im Verlustfall nicht gesperrt werden. „Das ist dann leider wie beim Bargeld. Wenn die Karte weg ist, ist sie weg.“, sagt Dominik Haller, der für das Kassensystem und die Finanzierung zuständig ist.

Bernd Huckle verantwortet den Bereich „Orden und Abzeichen“ und Peter Sikora ist für die digitale Welt rund um das Ringtreffen zuständig. Dazu gehören auch die Facebook- und die Internetseite.

40 000 Abzeichen hat der Verein anfertigen lassen, die edel aussehen. Sie kosten vier Euro und verschaffen an allen Tagen Zugang ins Narrendorf und zu den Umzügen. Für die Häfler haben die Abzeichen einen Mehrwert. Einen Monat nach dem Ringtreffen findet der Häfler Fasnetssamstag statt, auch beim Narrensprung gelten diese Abzeichen dann noch. Sie sind bei den Mitgliedern und beim Ringtreffen an Verkaufsstellen zu bekommen.