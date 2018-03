Es gibt zahlreiche Gründe, eine Zeitung zu abonnieren: Informationsbedarf, Lust an politischen Debatten oder an Papier, um den Biomüll einzuwickeln (bestenfalls nachdem die ersten beiden Punkte erledigt sind). Was viele nicht wissen: Zeitungen sind auch sehr wichtig für eine funktionierende Fasnet. Bestes Beispiel: das Negerbad!

Hätte die Schwäbische Zeitung nicht im vergangenen Jahr schier endlose Folgen an Artikeln über den Namensstreit rund ums Häfler „Negerbad“ – samt Abstimmung um einen neuen Namen – veröffentlicht, die Narren in Friedrichshafen wären ja praktisch blank beim jüngsten Bürgerball in die Bütt getreten.

„Im Kopf recht fad“

Wie eine vertrauenswürdige Quelle bestätigt, wurde die Negerbad-Debatte in gefühlten 90 Prozent der Wort- und Gesangsbeiträge aufgegriffen. Beim Fischbacher Narrenumzug rettete das Thema gar den Wagen des „Ortschaftsrats Spaltenstein“, lieferte mit „Isch es dir im Kopf recht fad, bisch du gegens Negerbad“, auch den einprägsamsten Merkspruch zum Thema.

In der Redaktion der Schwäbischen Zeitung in Friedrichshafen laufen jetzt schon die Wetten, mit welchem Thema wir den nächstjährigen Bürgerball anheizen können. Und wie man auch immer zum Thema „Negerbad“ steht (wir bleiben standfest!), ist es uns eine Ehre, derart gewürdigt zu werden.