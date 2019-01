Wer im Narrendorf mitfeiern möchte, braucht ein Abzeichen. Ähnlich dem Prinzip des Seehasenfestabzeichens brauchen die Besucher das eigens für diese Veranstaltung entworfene Metallabzeichen. Für nur vier Euro hat der Gast die Möglichkeit an allen Veranstaltungen teilzunehmen. Das schließt sowohl die drei Tage des Ringtreffens von Freitag, 1. Februar bis Sonntag, 3. Februar als auch den großen Narrensprung am Samstag, 2. März mit ein.

Klein, aber fein: im Vordergrund sind die Abbildungen der Häfler Masken zu sehen und im Hintergrund die Türme der Schloßkirche und der Zeppelin. Der Künstler Andy Magg hat das Plakat und das Motiv für die Prepaid-Geld-Karte entworfen. Der Langenargener Künstler ist vielen aus der Region für seine großformatigen Wandmalereien bekannt, zuletzt hat er die Hallenwand der Tennishalle des TC Langenargen gestaltet.

Mit dem Abzeichen zum großen Ringtreffen in Friedrichshafen hat er bewiesen, dass er auch ein Händchen für kleine Formate hat. Das Relief ist nach einer Bildvorlage entstanden, die der Künstler im Vereinshaus der Seegockel Zunft, der Gockelwerkstatt, entdeckt hat. Dieses Motiv hat der Metallwarenhersteller Reu-Produkt aus Heubach genommen und die Figuren der Buchornhexe, Pauliner Kuckuck, der Seegockel und sein Metzger, den Seewaldkobold, den Hafennarren, die Bächlesfischer und den Seegrendl in hochwertiges Metall gegossen. Das Abzeichen hebt sich von den bunten Abzeichen der Vorjahre ab.

Die hochwertige Verarbeitung im Bronzeton ist ein kleines Prunkstück für Sammler und dient als Eintrittskarte für sämtliche Veranstaltungen des Ringtreffens und des Häfler Narrensprungs Anfang März.

Vier Euro für vielfältige Veranstaltungen

Es kostet vier Euro und ist für alle Besucher ab 16 Jahren verpflichtend. Erwerben kann der Besucher es an zahlreichen Stationen rund um das Narrendorf und auf den Straßen bei den Abzeichenverkäufern. Mit dem Verkauf soll die Finanzierung des Ringtreffens gewährleistet werden. Dafür wird auch Vieles geboten: der Brauchtumsabend mit alten, überlieferten Tänzen, die Hexenrauhnacht, auf dem Adenauerplatz präsentieren sich der Nachwuchs, Büttel und Narreneltern, Freitag und Samstag ist in allen Zelten Party angesagt und sowohl am Samstag wie auch am Sonntag machen sich die kleinen und großen Narren zum Sprung bereit.

Das Ringtreffen hat es sich zum Ziel gemacht, den Gästen die alten Brauchtümer zu vermitteln. Eigentlich braucht man dafür nur Neugier mitzubringen, die gute Laune kommt dann von ganz allein. Wenn man bedenkt, was die Narrenzunft an vielfältigen Veranstaltungen auf die Beine stellt, dürfte klar sein: Abzeichenkauf ist Ehrensache.