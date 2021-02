Nächtliche Ausgangssperre: Polizei erlebt Aggressionen bei Kontrollen

Seit Mitte Dezember gelten in Baden-Württemberg zwischen 20 und 5 Uhr erweiterte Ausgangsbeschränkungen. Im Bodenseekreis hat die Polizei seither 294 Verstöße verzeichnet. Davon wurden 188 bei den zuständigen Bußgeldstellen angezeigt. Die meisten Kontrollierten sind einsichtig, manche reagieren aber aggressiv.

"Es gibt die Unwissenden, die von bestimmten Regelungen möglicherweise tatsächlich noch keine Kenntnis hatten. Diese Personen nehmen die entsprechende Aufklärung zur Rechtslage in der Regel dankbar an und zeigen sich in den meisten Fällen einsichtig", sagt Polizeisprecher Oliver Weißflog auf Anfrage von Schwäbische.de.

Diese Karte wird werktags aktualisiert.

Allerdings gebe es auch Menschen, die sich bewusst über die Regelungen hinwegsetzen. Dann komme es zu gereizten und aggressiven Reaktionen auf die Arbeit der Polizei. "In Einzelfällen kam es dabei auch schon zu Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten", sagt Weißflog. In solchen Fällen gebe es zusätzlich zu den Verstößen gegen die Corona-Verordnung auch noch eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Große Akzeptanz gibt Beamten Rückhalt

Allerdings bilden solche Fälle laut Polizei die Ausnahme. "Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich der allergrößte Teil der Bevölkerung äußerst vorbildlich und sehr diszipliniert an die – für uns alle stark einschränkenden und sehr belastenden – Vorschriften hält und daher polizeilich nicht auffällt", sagt Weißflog.

Das Wissen um diese breite Akzeptanz gebe den Beamtinnen und Beamten auch den entsprechenden positiven Rückhalt im täglichen Dienst.