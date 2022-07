Nadine Kurz überzeugt auf dem Kunstrad

In Bodelshausen bei Tübingen sind die baden-württembergischen Meisterschaften der Elite im Kunstradfahren gewesen. Zum ersten Mal waren nach zwei Jahren Pause wieder Zuschauer in der Halle zugelassen. Es entstand laut Mitteilung des RRMV Friedrichshafen gleich eine richtige Wettkampfatmosphäre, die sich die Sportler auch zunutzen machten. Bei der Meisterschaft bestand die letzte Möglichkeit, sich für das Halbfinale zur deutschen Meisterschaft zu qualifizieren. Nadine Kurz vom RRMV nahm diese Hürde.

Bei den Einer-Frauen gingen 14 Sportlerinnen an den Start, unter ihnen die Friedrichshafenerin Nadine Kurz. Mit der sechsthöchsten aufgestellten Punktzahl von 168,40 Punkten ging sie als neunte Starterin in den Wettkampf. Kurz begann ihre Kür laut Mitteilung ruhig und sauber bis zur Lenkerstanddrehung, da musste sie zu Boden gehen, was fünf Punkte Abzug gab. Unbeeindruckt fuhr sie den Rest der Kür ohne Sturz zu Ende. Mit am Ende ausgefahrenen 142,91 Punkten verbesserte sich die RRMV-Fahrerin vom sechsten Startplatz auf den fünften Rang.

Da für die Qualifikation zum Halbfinale 90 Punkte gefordert sind, hat Nadine Kurz die Teilnahme am Halbfinale überlegen erreicht. Das Halbfinale findet am 17. September in der Nähe von Bremen statt. Die bis dahin verbleibende Zeit wird die Häflerin laut Mitteilung nutzen, um im Training die Wettkampfstärke zu verbessern. Denn beim Halbfinale qualifizieren sich nur die besten acht Kunstradfahrerinnen für die deutsche Meisterschaft.