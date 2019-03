In Poppenweiler/Ludwigsburg ist am vergangenen Sonntag die baden-württenbergische Meisterschaft der Junioren im Kunstradfahren ausgetragen worden. Mit am Start war Nadine Kurz vom RRMV Friedrichshafen, die eine Woche zuvor beim Baden-Württemberg-Cup vor heimischer Kulisse mit dem vierten Rang knapp das Podest verfehlte.

Bei der Landesmeisterschaft ging es für die Kunstradfahrer in erster Linie um die Qualifikation zum Halbfinale der deutschen Meisterschaft. Laut Vereinsbericht zählt dieser Titelkampf als zweiter Durchgang der vierteiligen Cupserie. Dort geht es für die Sportler um die Kaderplätze des baden-württembergischen Verbands.

Bei den Juniorinnen gingen am Wochenende insgesamt 20 Fahrerinnen an den Start. Für den Häfler RRMV war Nadine auf dem vierten Platz gesetzt. Konnte sie am Sonntag davor in Friedrichshafen diese Platzierung noch verteidigen, lief es diesmal einfach nicht rund für die Häflerin.

Nach den ersten acht ihrer 30 Übungen zählenden Kür lief alles nach Wunsch. Doch dann unterliefen ihr Fehler über Fehler, sodass ihr am Ende ihrer Kür nur 116,26 ausgefahrene Punkte übrigblieben. Dadurch musste sich Nadine Kurz mit dem zehnten Platz zufrieden geben.

Ein großer Trotz für die enttäuschte Häflerin ist allerdings die Qulifikation zum Halbfinale der deutschen Meisterschaft. Jetzt muss sie die kommenden Trainigsstunden nutzen, damit die Übungen wieder besser laufen. Denn schon in zwei Wochen geht es nach Randersacker/Würzburg zum ersten Junior Master. Dort werden die besten Juniorinnen aus ganz Deutschland an den Start gehen.