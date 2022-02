Nadine Kurz gewinnt Jakob-Heimpel-Pokal

In Biberach an der Riß hat am Sonntag der internationale Jakob-Heimpel-Pokal für sämtliche Klassen im Kunst- und Einradsport stattgefunden. Gleichzeitig sind auch die Kreismeister der Junioren ermittelt worden. Der Andrang auf die erste Meisterschaft nach der langen Wettkampfpause war groß. Etwa 40 Kunstradsportler aus den Vereinen SV Kirchdorf, RV Mochenwangen, RMSV Bad Schussenried, RV Ravensburg und dem Häfler Verein RRMV Friedrichshafen kämpften in Biberach um die besten Plätze.

Positiv lief es dabei für einige RRMV-Sportlerinnen. Bei den Frauen gewann Nadine Kurz nach einer beeindruckenden Kür mit 157,80 ausgefahrenen Punkten den Jakob-Heimpel-Pokal und verbesserte zudem ihre persönliche Bestleistung. Bei den Kreismeisterschaften schafften es zwei Häflerinnen weit nach vorne. Lena Neuenfeld, die im 1er-Kunstradfahren Junioren an den Start ging, freute sich mit 60,65 Punkten über den Kreismeistertitel. Selina Neuschel – sie trat in Biberach ebenfalls in der Juniorenklasse an – wurde mit 43,97 Punkten Vizekreismeisterin.