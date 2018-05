„Wo ist Richard Ringer?“ lautete die Frage am Samstagabend beim internationalen Indoor Meeting in Karlsruhe. Es sollte sein erstes großes Rennen in der Hallensaison werden, er fehlte aber auf der finalen Startliste für die 3000 Meter und niemand kannte zunächst den Grund. Es war einer, der in dieser Jahreszeit häufiger vorkommen soll: Richard Ringer hatte eine Erkältung erwischt und er musste deshalb absagen.

„Ich versuche jetzt am Dienstag in Düsseldorf zu starten und dort die Norm für die Hallen-WM in Birmingham zu laufen (7:52)“, war sein bedauernder Kommentar. Denn in dem exzellent besetzten Rennen, das der Olympiadritte Hagos Gebrhiwet (Äthiopien) in der Weltjahresbestzeit von 7:37,91 gewann, blieben drei Läufer unter 7:40 und vier weitere unter 7:45.

Dafür präsentierte sich Ringers Freundin Nada Ina Pauer bei einem Hallenmeeting in Luxemburg in bestechender Form. In 4:21,58 Minuten verbesserte sie ihren erst vor zwei Wochen aufgestellten Hausrekord über 1500 Meter um sieben Sekunden. Damit stellte die für den VfB LC Friedrichshafen startende Österreicherin nicht nur eine ÖLV-Jahresbestleistung auf, sondern katapultierte sich auf Platz acht der ewigen Bestenliste ihres Landes.Noch nicht so gut ins Rollen kommt derzeit Martin Sperlich. Nach einer langen verletzungsbedingten Wettkampfpause 2017 hakt es noch - zumindest in der Halle. Bei einer stark besetzten Konkurrenz in Mondeville (Frankreich) blieb er über 3000 Meter in 8:15,94 Minuten noch klar über seiner Bestmarke.

Wettkampfort Nummer 3 für den VfB LC war an diesem Wochenende Essingen auf der Schwäbischen Alb, wo die Landesmeisterschaften im Crosslauf ausgetragen wurden. Die beste Platzierung erreichte M15-Schüler Moritz Grillmeier als Vierter. Bronze schnappte sich übrigens in dieser Klasse Lukas Berthele von der LG Welfen. Patrick Sonnentag (M14) und Manuel Jäger (U20) belegten jeweils Platz zwölf.