Nachwuchsturner erreichen das Bezirksfinale

In Reute hat das Gaufinale des Turngau Oberschwaben stattgefunden. Der vom TSV Reute ausgerichtete Wettkampf bot Turnerinnen ab sieben Jahren die Möglichkeit, sich in Einzel- und Mannschaftswertungen für weitere Wettkämpfe zu qualifizieren. In drei Durchgängen ging das große Teilnehmerfeld an den Start, am Vormittag die F- und die E-Jugend und am Nachmittag die D- und C-Jugend sowie C-offen.

Die Turnerschaft war dieses Mal mit deutlich mehr Turnerinnen vertreten als im vergangenen Jahr. Für einige aus dem Bereich Breitensport war es die erste Wettkampferfahrung überhaupt. Entsprechend groß war die Aufregung unter den Mädchen, die dann aber einen guten Auftritt zeigten. Zwar reichte es noch nicht für die Top Ten, doch Platzierungen wie die von Marie Schuh (E-Jugend 9 Jahre, Platz 11 von 47 Teilnehmerinnen) und Jana Zimmermann (C-Jugend 13 Jahre, Platz 14 von 33 Teilnehmerinnen) machten deutlich, dass hier für künftige Wettkämpfe ein Potential besteht.

Die Mannschaften der D-Jugend (Jahrgänge 2007/2008) waren höchst erfolgreich: Die D11-Jugend (Emily Geisler, Lena Jankowiak, Helen Martin, Maria Merk, Leni Jane Rimmer) siegte in der Mannschaftswertung, während die D10 (Carlotta Buscemi, Anna Fricker, Sophie Jankowiak, Elena Lucarelli und Amandine Mingstein) mit weniger als zwei Punkten Abstand zu den Vereinskameradinnen einen hervorragenden dritten Platz errang. Beide Mannschaften der Turnerschaft sind damit unter den besten drei und somit qualifiziert für das Bezirksfinale Süd (P-Mannschaft) am 20. Oktober.

In der Einzelwertung erreichen vier Turnerinnen die Qualifikation für das Bezirksfinale Süd (P-Einzel) in Biberach am 12. Mai – dreimal sogar mit einem Platz auf dem Treppchen. In der D10-Jugend siegte Sophie Jankowiak, während ihre Teamkameradin Anna Fricker den dritten Platz erreichte. Auch in der D11-Jugend errang die Turnerschaft mit Maria Merk den Finalsieg, gefolgt von Turnerinnen des TV Eisenharz und des TV Weingarten. Dana Urbach (C12) schaffte mit Platz fünf ebenfalls die Qualifikation für die nächste Runde.