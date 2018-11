Nachwuchsspieler des Kreises messen sich in Ailingen

Die TSG Ailingen ist am Sonntag Gastgeber der Jugend-Kreismeisterschaft für Tischtenisspieler. Turnierbeginn ist um 9.30 Uhr in der neuen Sporthalle. Erwartet werden zwischen 90 und 100 Kinder und Jugendliche, die in sechs Altersklassen von U11 bis U18 ihre Meister ausspielen.

„Ich freue mich darüber, dass die TSG Ailingen diese Meisterschaft ausrichtet und dass sich in Friedrichshafen im Jugendbereich wieder etwas tut“, sagt Christhard Kratzenstein, der Jugendwart des Tischtennis-Bezirks Allgäu-Bodensee. Andreas Schlewek, Abteilungsleiter der Ailinger Tischtennisspieler, stößt ins selbe Horn. „Wir wollen mit diesem Turnier den Tischtennissport in Friedrichshafen wieder einmal in den Blickpunkt rücken.“ Mehr als 30 Leute sind an der Vorbereitung und Ausrichtung der Kreismeisterschaft beteiligt.