Nachwuchssegler sind aktiv

Den „Seemooser Opti-Pokal“ hat der Württembergische Yacht-Club zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen ausgerichtet. Es gab eine beschränkte Teilnehmerzahl für die Optimist-Dinghies auf dem Wasser und Abstandsregeln an Land. Dafür wehte ein Sommerwind, der vier Wettfahrten ermöglichte. In Gruppe A (24 Teilnehmer) gewann in Anne-Maria Bachschmid eine Seglerin des gastgebenden Clubs. In Gruppe B (34 Boote) holte sich Yannic Krotz vom SMC Überlingen den Sieg vor Elias Benz (WYC).

„Das war wirklich cool, da hatten wir richtig Glück“, sagte Wettfahrtleiter Felix Diesch über den leichten Westwind, der sich pünktlich zu Beginn des Wettbewerbs aufbaute. Er schickte also die ganze Flotte der kleinen, segelnden Nussschalen aufs Wasser, legte den Kurs aus und startete die erste Wettfahrt. Bei gerade einmal zwei Windstärken waren die jungen Seglerinnen und Segler noch lange nicht wirklich gefordert. Nach 35 Minuten waren die ersten Optimisten im Ziel.

Der Wind frischte im Laufe des Tages auf etwa zehn Knoten (drei Windstärken) auf – ideale Bedingungen für die Optimist-Dinghies. So wurden nacheinander vier Wettfahrten mit einer Dauer von jeweils gut 35 Minuten gesegelt.

In der Gruppe A gewann Anne-Maria Bachschmid mit zwei ersten und zwei dritten Plätzen, was bei einem Streichergebnis zu fünf Punkten führte. Ebenfalls fünf Zähler hatte auf Rang zwei der Schweizer Lars Keller (jedoch nur einen Laufsieg). Dritte wurde Ines Riedel vom YC Sipplingen mit elf Punkten. In der Gruppe B ließ Yannic Krotz mit den Plätzen eins, eins, drei und zwei nichts anbrennen. Mit vier Zählern hatte er fünf Punkte Vorsprung vor Elias Benz (15, fünf, eins, drei). Yves Hildebrand (beide WYC) segelte mit den Plätzen zehn, acht, zwei und eins mit elf Punkten auf Rang drei.