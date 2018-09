Nachwuchsradballer zahlen Lehrgeld

Die Jugendmannschaft Ailingen 1 mit Colin Wörner und Noah Reitter ist mit vier Niederlagen in die neue Radballsaison Nach dem ersten Spieltag liegt Ailingen mit 0 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Besser lief der Auftakt für die Junioren-Oberligamannschaft mit Marcel Weissenrieder und Jakob Sollbach. In ihrem ersten Jahr der Junioren Oberliga besiegte Ailingen direkt zum Auftakt Alpirsbach 1 mit 7:3. Es folgte Prechtal 1. Ailingen kam hier nicht über ein 5:5 Unentschieden hinaus. Auch im letzten Spiel gegen Prachtal 2 blieb das Team sieglos aber ungeschlagen mit 4:4. Nach drei Spielen in der Junioren Oberliga ist Ailingen immer noch ungeschlagen und steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz.

Das Bundesliagteam mit Michael Brugger und Markus Lang nahm beim internationalen Radballturnier in Oftringen teil. Der nach Vereinsmitteilung eher stumpfe Boden und den Regelauslegungen in der Schweiz hatte Ailingen im ersten Spiel beim 3:3 zu kämpfen. Im zweiten Spiel traf man auf die erste Liga Mannschaft aus Schöftland. In der Vorbereitung legten die beiden Ailinger Radballer viel Wert auf Konditionstraining und eine taktische Umstellung in der Defensive. In diesem Spiel ging beides auf und Ailingen siegte mit 7:0. Im dritten Spiel gegen den Gastgeber Oftringen 1 siegte Ailingen mit 5:1. Somit ging es im Halbfinale gegen die deutsche Mannschaft aus Reichenbach. Markus Lang und Michael Brugger bauten das Spiel etwas langsamer auf. In der Halbzeit stand es 3:1 für Ailingen. Auch in der zweiten Halbzeit lief alles nach Plan und am Ende hieß es 6:4.

Somit stand die Finalteilnahme beim Großen Preis von Oftringen fest. Im Finale ging es wiederum gegen die Mannschaft aus Altdorf. Michael Brugger fing einen Schuss nach zehn Sekunden ab und per Dropkick erzielt er das 1:0. Die neue Defensive zeigte Wirkung, Somit ließ man den Altdorfern keine Chance zum Abschluss. In der zweiten Halbzeit ließ Ailingen nicht viel zu und siegte mit 3:0. Michael Brugger und Markus Lang starteten mit einem Turniersieg in die neue Saison. In den nächsten Wochen wird die neue Spielweise noch intensiv im Training getestet.