Nachwuchsradballer des RVI Ailingen überzeugen

Colin Wörner und Noah Reitter, Nachwuchsradballer des RVI Ailingen. Ailingen liegt nach diesem Spieltag auf einem sicheren neunten Tabellenplatz mit sieben Punkte Vorsprung vor Platz zehn.

Die Ailinger trafen in Prechtal im Schwarzwald im ersten Spiel auf den Gastgeber Prechtal 2. In einem spannenden und umkämpften Spiel gewann Ailingen mit 3:2. Im zweiten Spiel gegen Gärtringen 6 sollte es anders verlaufen. Gärtringen gab den Ton an und besiegte Ailingen mit 6:2. In der dritten Partie gegen Merklingen überzeugte Ailingen erneut. Sie drängten Merklingen in die Defensive und siegten verdient mit 5:2. Im letzten Spiel gegen Wehr 1 lieferte Ailingen ein gutes Spiel ab, konnte aber die eigenen Chancen nicht nutzen. Am Ende gab es ein 1:5.

Am Samstag startet auch die Verbandsliga. Ailingen hat eine Heimspieltag in der Rotachhalle in Ailingen (18 Uhr). Für Ailingen 2 treten Pascal Salomon und Matthias Blab, für Ailingen 3, Norbert Schiegg und Ersatzspieler Manuel Maier und für Ailingen 4 Marco und Sven Braunger an. Ailingen 2 und 3 treten gegeneinander an, sowie Ailingen 3 und 4. Ansonsten treffen die Ailinger Teams alle samt auf Gärtringen 4 und 5 sowie Sindelfingen 1.

Vor der Verbandsliga spielen Nelio Böck und Jakob Schlegel (Schüler A). Sie reisen nach Merklingen Sie treffen ab 14 Uhr auf die Gastgeber Merklingen 1 und 2 sowie Alpirsbach 1. Mit nur sechs Punkten Rückstand auf den Tabellenführer könnte das Team bei erfolgreichen Spiele Platz drei ausbauen.