Nachwuchskicker aus der Häfler Partnerstadt Sarajevo

Zwei Fußballmannschaften aus der Partnerstadt Sarajevo haben beim 11. Internationalen Jugendturnier der TSG-Ailingen teilgenommen. Neben den Turnier- und Freundschaftsspielen gab es für die jungen Fußballer einen Besuch im Zeppelin-Museum Friedrichshafen und einen Ausflug zum Affenberg. Mit einem vierten (U10) und siebten Platz (U11) sowie mit vielen neuen Erfahrungen und Eindrücken traten sie schließlich die Heimreise nach Sarajevo an.

Die Teilnahme an einem Turnier in der Partnerstadt Friedrichshafen, verbunden mit einer knapp 16-stündigen Anfahrt und einem Rahmenprogramm, ist für die Kinder aus Sarajevo ein ganz besonderes Highlight, wie es in der Pressemitteilung heißt. Für die jungen Fußballspieler beider Seiten bietet das Nachwuchsturnier eine gute Gelegenheit, sich mit anderen Mannschaften zu messen und Erfahrungen zu sammeln. Am Abfahrtstag gab es Freundschaftsspiele der Gäste mit den TSG-Mannschaften. Zum Abschluss lud der Partnerschaftsverein Pro Sarajevo gemeinsam mit der Stadtverwaltung Friedrichshafen beide Fußballjuniorenteams zum gemeinsamen Abschiedsessen ein.