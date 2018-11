Nachwuchskämpferin ist nicht zu stoppen

Einmal Gold, einmal Silber, dreimal Bronze: So lautete die Bilanz des Taekwondo Ailingen beim 23. Internationalen Neckar Cup in Rottenburg. Von den sechs jungen Kämpfern ging damit nur einer leer aus: Alessio Caspari unterlag in der Jugend C bis 35 Kilogramm seinem deutlich erfahreneren Gegner in der Vorrunde – trotz tapferer Leistung.

Für Alessio Caspari war es erst der zweite Wettkampf überhaupt. Auch sein Bruder Leandro Caspari (Jugend C bis 39 Kilogramm) und das Ailinger Nesthäkchen Giuseppe Crimi (Jugend D bis 26 kg) standen erst zum zweiten Mal in ihrem Leben auf der Matte. Beide präsentierten sich jedoch erstaunlich unbekümmert. So schlug Leandro Caspari zunächst in der Vorrunde Joel Esau mit 11:6 und schickte kurz darauf Samih Kasi vom VfL Waiblingen mit einer 26:0-Packung nach Hause. Im Halbfinale gegen Hizri Kelemetov von der Sportschule Beka hatte er allerdings nicht nur mit seinem Kontrahenten, sondern auch mit umstrittenen Kampfrichterentscheidungen zu kämpfen. Zwei klare Kopftreffer wurden laut Vereinsbericht nicht gewertet, so dass der Ailinger am Schluss mit 6:7 denkbar knapp verlor – jedoch mit der Bronzemedaille als Trost. Giuseppe Crimi verlor sein Halbfinale gegen Julian Kleeb vom TKD Ersezen ähnlich knapp mit 7:8. Auch ihm blieb nach einer beherzten Leistung somit ebenso Bronze, wie Florian Jeckl in der Jugend C bis 35 Kilogramm. Florian Jeckl traf in seinem Halbfinalkampf auf seinen Erzrivalen Nazar Al Abdallah vom TKD Center Stuttgart, gegen den er schließlich mit 3:8 den Kürzeren zog. Aurora Crimi (Jugend C bis 32 kg) zog dagegen mit wehenden Fahnen ins Finale ein. Dort stand es zwischen Aurora Crimi und ihrer Kontrahentin Johanna Rommel von der Sportschule Park nach regulärer Kampfzeit 0:0. In der Verlängerung setzte die Gegnerin den entscheidenden „Golden Point“, was für Aurora Crimi die Silbermedaille bedeutete.

Ebenfalls das Finale erreichte Jana Dick (Jugend B bis 44 kg). Sie startete in der nächsthöheren Gewichtsklasse, da in ihrer Kategorie keine weiteren Kämpferinnen gemeldet waren. Von diesem scheinbaren Nachteil jedoch ließ sich Jana nicht beeindrucken. Von Beginn an zeigte sie ihrer Finalgegnerin Adela Pejcalova vom tschechischen Verein TKD Lacek die Grenzen auf. Am Ende siegte Jana Dick mit 15:7 – und holte damit den einzigen Titel des Tages für Ailingen.