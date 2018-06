Nachwuchsfußballer des VfB ziehen eine positive Bilanz

Zum Abschluss der Fußballsaison hat es für die A- und B-Jugend des VfB Friedrichshafen in der Verbandsstaffel Auswärtssiege gegeben. Mit 3:2 war die A-Jugend beim FC Rottenburg erfolgreich. Die B-Jugend gewann beim TSV Neu-Ulm mit 4:0.

Beim FC Rottenburg waren die Häfler die klar bessere Mannschaft. Trotzdem stand es nach der Hälfte der ersten Halbzeit 2:0 für die Gastgeber. Den Rückstand steckte der VfB-Nachwuchs gut weg. Das Bemühen wurde belohnt. In der 45. Minute fiel der 1:2-Anschlusstreffer durch Valentin Starz. Der VfB blieb auch in Hälfte zwei dran und schaffte den 2:2-Ausgleich durch Julian Neu in der 56. Minute. Trotz drückender Überlegenheit fiel der 3:2-Siegtreffer durch Elias Blaser erst in der 84. Minute. Mit diesem Sieg belegen die Häfler in der Tabelle Platz vier.

Ein toller Saisonabschluss gelang der B-Jugend beim 4:0 Sieg über den TSV Neu-Ulm. Der Häfler Nachwuchs war die spielbestimmende und technisch überlegene Mannschaft mit einer sicheren Defensive.

Zugleich war der Sieg ein Abschiedsgeschenk an Trainer Peter Riedlinger, der nächste Saison die SG Argental in der Bezirksliga übernimmt. In der 25. Minute erzielte Marvin Ruzic nach einer gelungenen Kombination das 1:0. Die Gastgeber hatten kaum die Chance auszugleichen und die Häfler konnten ihre Chancen auf eine höhere Führung nicht nutzen. Erst in der 53. Minute fiel das 2:0 durch Leon Lemp.

Die Vorentscheidung zugunsten der Häfler mit dem 3:0 fiel zehn Minuten später durch Paul Shvorak. Leon Lemp erzielte in der 72. Minute mit seinem elften Saisontreffer das 4:0. Mit dem siebten Tabellenplatz hat die B-Jugend des VfB Friedrichshafen nach der letztjährigen Meisterschaft einen sichereren Mittelfeldplatz erreicht.