Nachwuchsforscher treffen sich beim „RoboCup“

Nachdem im letzten Jahr sämtliche nationale und internationale Roboterwettbewerbe coronabedingt ausgefallenen sind, hat das Schülerforschungszentrum Südwürttemberg e.V. (SFZ) nun wieder einen Wettkampf auf dem Schulhof des Graf-Zeppelin-Gymnasiums in Friedrichshafen veranstaltet.

Ihr Können unter Beweis stellten 16 Teams der SFZ-Standorte Tuttlingen, Neckaralb, Wangen, Bad Saulgau und Friedrichshafen, teilt der Veranstalter mit. Die Nachwuchsforscher wurden vor die Aufgabe gestellt, einen Rettungsroboter zu konstruieren und zu programmieren. Die Roboter mussten in einer vorgegebenen Zeit in einem Parcours möglichst viele „Opfer“ in Form von metallischen Kugeln erkennen und bergen. Zusätzliche Schwierigkeiten bereiteten mehrere Hindernisse und eine auf- und absteigende Rampe.

Die amtierenden Europameister (SFZ Tuttlingen) demonstrierten sogar, wie die „Opfer“ in einem Labyrinth mit Wärmesensoren, Kameras und mithilfe eines künstlichen neuronalen Netzes erkannt und geborgen werden konnten, heißt es weiter. Nach einem sehr intensiven Wettbewerb – bei dem laut Veranstalter hervorragende Leistungen gezeigt wurden – überreichte Bernhard Bentele Geld- und Sachpreise an alle Teams, gestiftet von der Firma IFM in Tettnang.

Das Organisationsteam, bestehend aus Manuel Vogel (SFZ – Standort Tuttlingen), Christian Heide und Burkhard Mau (SFZ – Standort Friedrichshafen), freute sich über den gelungenen „RoboCup“, heißt es in der Mitteilung. Nicht nur der Wettbewerb, sondern auch der Austausch zwischen den Teams nach der langen Coronapause habe im Vordergrund gestanden.