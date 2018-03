Mit sieben Wettkämpfern ist das Kampfsportteam Sidekick bei der Landesmeisterschaft in Winterbach angetreten und brachte laut Vereinsbericht sechs Pokale mit nach Hause. Als Jüngste aus dem Team mit dabei war die sieben jährige Lena Flaig aus Langenargen. Sie startete in der Altersstufe der Pandas in der Disziplin Formen. In dieser Altersstufe gibt es keine Wertungen sondern eine Medaille als Anerkennung für die Teilnahme.

Ihre ältere Schwester Lisa Flaig dagegen erkämpfte sich bei den 9- bis 12-Jährigen bis 35 Kilogramm den dritten Platz. Zusammen mit ihren Vereinskameradinnen Lisa Flaig und Jennifer Riess erreicht sie ebenfalls den dritten Platz im Kata Team (13 bis 17 Jahre).

Zum ersten Mal mit dabei war Lars Koch aus Brochenzell. Er schaffte es sich in der großen Gruppe der Neun- bis Zwölfjährigen bis 50 Kilogramm erfolgreich durchzusetzen und sich den dritten Platz zu erkämpfen. Jennifer Riess dagegen startete schon öfters auf Wettkämpfen aber in diesem Jahr zum ersten Mal bei den 13 bis 17 jährigen und schlug sich wacker. Sie erreichte in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm den dritten Platz. Bei den Kata Traditionell schaffte sie es trotz großem Teilnehmerfeld auf den fünften Platz.

„Ich bin stolz auf meine Karatekas. Das war eine gute Leistung und das bei 1300 Starts und einem hohem sportlichen Niveau“, sagte Andreas Krug, Leiter des Kampfsportteams Sidekick. „Besonders hat mich gefreut, dass selbst wenn meine Schützlinge zurücklagen, sie nicht aufgegeben haben, sondern gekämpft haben bis zum Schluss.“