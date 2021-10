Nachwahlen im Vorstand der Lebenshilfe Bodenseekreis e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach 18 Jahren trat Heide-Rose Rauch aus gesundheitlichen Gründen vom Posten des 1. Vorsitzenden der Lebenshilfe Bodenseekreis e.V. zurück. In dieser Zeit hat sie die Lebenshilfe-Familie mit ihrer zugewandten Art, ihrem Engagement und ihrem Lachen geprägt und durch Höhen und Tiefen begleitet. Große Fußspuren, die nur mit vereinten Kräften gefüllt werden können, wie die neuen Vorsitzenden Norbert Kiwatsch und Barbara Nassal betonen.

So fanden am Samstag 23. Oktober 2021 auf der Mitgliederversammlung Nachwahlen statt, um die Vorstandschaft neu für die Zukunft aufzustellen. Denn es warten große Aufgaben. In der Paulinenstraße 80 wird das bis 2019 von der Diakonie Pfingstweid stationär geführte Wohnhaus, das dem Verein gehört, komplett saniert und zu ambulanten Wohnräumen umgebaut. Aufgrund der aktuellen Lage am Baumarkt, sind nicht nur die höheren Kosten für Material ein Problem, sondern schlicht das Gewinnen von Handwerksbetrieben.

Da unser Verein auf Spenden angewiesen ist, freuen wir uns sehr über jegliche Unterstützung. Genauere Informationen erhalten sie auf unserer Homepage unter www.lebenshilfe-bodenseekreis.de oder in der Geschäftsstelle unter Telefon 07541/32272.