„Nachts im Museum“ wird Wirklichkeit

Wenn es draußen kalt und winterlich wird, ist das Dornier-Museum der richtige Ort für neugierige Kinder und abenteuerlustige Familien. Die Welt der Luft- und Raumfahrt kann im größten Technikmuseum am Bodensee auf spannende Weise erlebt werden und mit einem kindgerechten Programm aus Workshops und Führungen kommen wissbegierige Nachwuchstalente auf ihre Kosten, heißt es in einer Vorschau des Museums.

Mit einem „Raumfahrt-Workshop“ beginnt das Kinder-Ferienprogramm am Dienstag, 27. Dezember,von 10 bis 11.30 Uhr. Gemeinsam wird die Kinder-Raumfahrtausstellung erkundet und im Nachhinein gibt es die Gelegenheit, im Do-Labor unter fachkundiger Begleitung ein eigenes Raumfahrt-Exponat zu gestalten. Beim „Luftfahrt-Workshop“ am Dienstag, 2. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr machen sich die kleinen Pioniere auf, die Museumsausstellung zu erkunden. Im Anschluss arbeiten die Nachwuchs-Ingenieure an der Konstruktion ihres eigenen Flugobjektes im Do-Labor. Die Workshops sind ohne Elternbegleitung und für Kinder von vier bis zwölf Jahren geeignet; die Kosten betragen zehn Euro pro Kind.

Am Samstag, 7. Januar, bietet die Familienführung „Nachts im Museum“ von 17 bis 18 Uhr etwas ganz Besonderes: Wenn alle Besucher und Mitarbeiter das Museum verlassen haben, dann gehen die Lichter aus. Nur eine kleine Truppe mutiger Entdecker erkundet das Museum mit Taschenlampen auf eigene Faust – ein spannendes Wintererlebnis für neugierige Familien! Die Führung ist für Familien mit Kindern ab vier Jahren geeignet, bitte unbedingt Taschenlampen oder Stirnlampen mitbringen. Die Kosten betragen 5,50 Euro pro Kind, Erwachsene Begleitpersonen sind frei.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung ist für die Workshops sowie für die Familienführung erforderlich per Mail unter besucherservice@dorniermuseum.de oder Telefon 07541/48736100.