Nachts am Häfler Bahnhof: 49-Jähriger wird verprügelt und beraubt

Opfer eines tätlichen Angriffs ist laut Polizeibericht ein 49-jähriger Mann am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr auf dem Bahnhofplatz geworden. Zwischen dem Geschädigten und einem unbekannten Mann sei es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen. Im weiteren Verlauf sei der 49-Jährige dann eigenen Angaben zufolge von dem Unbekannten mehrfach geschlagen worden, sodass er zu Boden ging. Der Unbekannte habe daraufhin Münzgeld und eine Schachtel Zigaretten an sich genommen und sei schließlich in Richtung Bahnhofsunterführung geflüchtet, nachdem Zeugen auf das Geschehen aufmerksam geworden waren.

Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, schwarze Haare, schwarzer Bart, normale Statur. Bekleidet war er nach Polizeiangaben mit einer dunkelbraunen Jacke mit hellbraunem Besatz am Kragen und einer dunklen Hose. Er habe einen blauen Rucksack, eine rote Tüte und eine orangefarbene Tasche mitgeführt.