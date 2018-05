Nachthemdträger ziehen durch Ailingen

Beim traditionellen Hemedglonker-Umzug haben sich am Freitagabend vor dem Rathaus in Ailingen ungefähr 80 Nachthemdträger in allen Variationen eingefunden. Unter ihnen auch die Ailinger Schalmeien, die mit 25 aktiven Musikern den Ton an der Spitze des närrischen Lindwurmes anführten.

Auch das zwölfköpfige Ailinger „Kistenkomitee“ mit Chef Fabio Ivacic (Foto) begleiteten im zehnten Jahre ihres Bestehens den beliebten Umzug durch Ailingens Straßen hin zum Hemedglonkerball in die Rotachhalle, wo noch am gleichen Abend das diesjährige „Kistenopfer“ bestimmt und natürlich bis spät in die Nacht kräftig gefeiert wurde. (cle)