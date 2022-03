Nachtbusse rollen wieder

Die Buslinien N1, N2, N3 und N4 bieten nach langer coronabedingter Pause nun wieder ab Freitag, 11. März, ein nächtliches Fahrangebot aus dem Bodenseekreis bis Ravensburg. Die vier Nachtbuslinien verbinden zahlreiche Locations und sind aufeinander abgestimmt.

Damit besteht in Friedrichshafen am Stadtbahnhof auch jeweils eine Umsteigemöglichkeit auf die anderen Nachtbusse. Die Busse sind dabei immer in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag sowie in den Nächten vor Feiertagen unterwegs. Letzte Fahrmöglichkeiten ab Friedrichshafen Stadtbahnhof je nach Linie ist wenige Minuten vor 3 Uhr beziehungsweise Punkt 3 Uhr.

Zwischen Friedrichshafen, Meersburg und Überlingen verkehrt die Nachtbuslinie N1. Die Linie N2 ist unterwegs zwischen Friedrichshafen, Langenargen und Kressbronn. Wer nachts zwischen Friedrichshafen, Tettnang und Ravensburg unterwegs ist, nutzt die Linie N3. Mit der Buslinie N4 sind Nachtschwärmer zwischen Friedrichshafen, Kluftern und Markdorf unterwegs. Frisch eingeführt wurde die Verbindung zwischen Friedrichshafen, Tettnang und Ravensburg.