Nachhaltig schenken – so geht's

Nachhaltig und vor allem auf die letzte Minute noch ein Geschenk zu finden, ist eigentlich ganz einfach. Unter nachhaltigem Schenken verstehen viele Menschen einfach unverpackte Geschenke, darum aber soll es hier nicht gehen. Wir sind fündig geworden – mehrfach sogar. Dabei sind alle Vorschläge sehr subjektiv und repräsentieren nicht all das, was diese Stadt zu bieten hat.

Betrachten wir die aktuellen Entwicklungen im Einzelhandel, dann ist nachhaltiges Schenken zunächst einmal der Verzicht auf Schenken aus dem Online-Handel. Kein örtliches Geschäft profitiert von Online-Bestellungen, zumal das als sogenanntes „Last-Minute-Geschenk“ bei der derzeitigen Personallage der Zustelldienste auch nicht sonderlich zuverlässig wäre. Bleiben Sie im Ort und holen sich dort die nachhaltigen Geschenke.

Zeit ist ein Geschenk

Nachhaltig schenken heißt auch, Dinge oder etwas zu verschenken, das nicht nur um des Schenkens willen ausgesucht wurde. Am ehesten dürfte Zeit ein Geschenk sein, das jede und jeder von uns gebrauchen kann. Kommt eben nur auf die Gestaltung dieser Zeit an. Möglichkeiten gibt es auch da eine ganze Reihe. Zeit in Form von Volkshochschulkursen wäre eine Variante, die zu verschenken immer gut ankommt, wenn der oder die Beschenkte mit dem Kursinhalt auch etwas anzufangen weiß.

Erlebnisse schenken

Ansonsten ist es immer schön, gemeinsame Erlebnisse zu verschenken. Ob das ein Termin im Immenstaader oder Kressbronner Kletterpark oder ein Gutschein für Bogenschießen in Fischbach bei B&O Bogenschießen ist, hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Beide Möglichkeiten bieten auf jeden Fall nicht nur Bewegungspotenzial, sondern auch ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst. Und wenn nicht das, was wäre sonst nachhaltig?

Doch selbst, wenn sich solche Erlebnis-Geschenke nicht realisieren lassen, weil die Beschenkten zu weit weg sind, besteht immer noch die Möglichkeit, verschiedene Patenschaften zu verschenken. Ob eine Bavendorfer Streuobst-Patenschaft, diverse Tierheim-Patenschaften oder recht ausgefallene Patenschaften wie die für Lachs im Rhein, die schon ab fünf Euro zu haben ist, bieten sich da an. Für Felchen im See gibt es so etwas noch nicht. Hier sollte sinnvoller Weise das Internet zu Rate gezogen werden, denn dort finden sich noch viel mehr als die hier genannten Patenschaften.

Fairer Handel ist nachaltig

Zurück zum Einzelhandel, stellt sich schnell heraus, dass es eine ganze Menge sinnvoller Geschenke gibt, die weit nachhaltiger sind als andere. Der besondere Reiz besteht darin, einfach mal den Gang in die Stadt zu wagen und selbst auszusuchen, was nachhaltig sein könnte. Als besondere Friedrichshafener Stichworte fällt da der faire Handel ein, aber auch in jedem anderen Einzelhandelsgeschäft sind nachhaltige Geschenke zu finden. Viel eher, als im Internet.

Spielen bringt zusammen

Da lassen sich sogar einige Dinge miteinander verbinden. Schenken Sie Zeit, schenken Sie Spiele. So richtige Brettspiele, die schon seit einiger Zeit ohnehin eine Renaissance erfahren, hält der „Seetroll“ in der Schanzstraße in vielen Varianten bereit.

Da geht es nicht um das klassische „Mensch Ärgere Dich Nicht“, sondern um ausgeklügelte und enorm raffinierte Spiele, bei denen die Spielerinnen und Spieler Bildschirme gegen echte Menschen tauschen werden.

Projekt Seeglas hilft

Den etwas anderen Einzelhandel, aber immerhin enorm nachhaltig, findet man in Immenstaad. Dort lebt Marlene Grüner. Für ihr kleines Unternehmen „Projekt Seeglas“, sammelt sie Glasscherben und Fischernetze, die am See oder an anderen Stellen an Ufern dieser Welt liegen. Sie hat bereits ein Netzwerk von Menschen, die ihr diese Fundstücke aus aller Welt mitbringen. Daraus entstehen in Marlenes Händen Schmuckstücke der ganz besonderen Art. Aus dem Glas werden Perlen, aus den Netzen Ketten.

Bis Samstagmittag ist noch Zeit, fahren Sie in die Stadt und suchen ihre Geschenke. Und wenn es nur darum geht, die Nachhaltigkeit darin zu sehen, dass es das betreffende Geschäft auch in Zukunft hier noch gibt.