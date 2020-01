In seinem Bericht bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Friedrichshafen Abteilung Kluftern hat Abteilungskommandant Martin Klar auf ein, zumindest was die Einsatzzahlen betrifft, sehr ruhiges Feuerwehrjahr geblickt. Zu 14 Einsätzen rückte die Feuerwehr in Kluftern aus. Neben einem Resumee und einer Vorschau standen auch Ehrungen auf dem Programm.

Zu den 14 Einsätzen kamen eine Vielzahl von Übungsstunden, Brandsicherheitswachdiensten und Lehrgängen. Wie die Feuerwehr berichtet, wurden hierfür fast 5000 Stunden ehrenamtlich aufgewendet. Die Feuerwehr war 2019 bei vielen Veranstaltungen in der Ortschaft präsent. Dies waren unter anderem die St. Martinsfeier am Feuerwehrhaus, Brandschutzerziehung in Kindergärten oder das Vereineschießen des Schützenvereins. Auch kameradschaftliche Veranstaltungen kamen nicht zu kurz. So gab es zum Beispiel einen gemeinsamen Ausflug der Einsatzabteilung sowie einen Familien- und Kameradschaftstag für alle Feuerwehrangehörigen.

Einen positiven Kassenbericht konnte Kassier Bernd Nehrke den Kameraden der Einsatzabteilung, der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung vortragen. Jugendfeuerwehrwart Katharina Nitsch berichtete über ein ereignisreiches Jahr der Jugendfeuerwehr mit vielen Übungen, einer 24-Stunden-Übung oder dem Kreiszeltlager in Stetten am kalten Markt. Wolfgang Jägle, Obmann der Altersabteilung, trug einen interessanten Bericht über die Aktivitäten der Altersmannschaft vor. Viele Besichtigungen und kameradschaftliche Veranstaltungen standen auf dem Programm. „Das ist gelebtes Ehrenamt“, sagte Ortsvorsteher Michael Nachbaur in seinem Grußwort. Er lobte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr, aber vor allem auch die Jugendarbeit. Nur so halte man eine so wichtige Feuerwehrabteilung am Leben. Zudem bedankte sich Nachbaur für die gute Zusammenarbeit, die Mithilfe bei Bewirtungen im Bürgerhaus und der Brunnisachhalle und den kurzen Draht zur Abteilungsführung. Auch der stellvertretende Kommandant Werner Späth bedankte sich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit. Dem schloss sich Bürgermeister Dieter Stauber an. Bereits bei der Hauptübung im November konnte er sich ein Bild von der Arbeit der Feuerwehrabteilung Kluftern machen. Er gratulierte allen geehrten und Beförderten und wünschte der Einsatzabteilung ein unfallfreies Jahr 2020. Für den Abteilungsausschuss war an der Hauptversammlung ein Beisitzer zu wählen. Bernd Nehrke konnte die Wahl erneut für sich entscheiden und steht dem Abteilungsausschuss für weitere fünf Jahre zur Verfügung. Auch einige Beförderungen und Ehrungen standen auf dem Programm. So konnten Viktor Gabaj und Lukas Große zum Feuerwehrmann ernannt werden. Steffen Romberg und Frederik Nitsch wurden zum Oberfeuerwehrmann und Myriam Briemle zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Zum Löschmeister wurden Jürgen Arnold und Wolfgang Farr sowie zum Oberlöschmeister Katharina Nitsch befördert werden. Für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Tobias Gessler mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Bronze des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.