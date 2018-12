Nachbarschaftshilfe bietet Unterstützung im Alltag

Für 15 Frauen gab es im katholischen Kirchengemeindesaal in Mariabrunn Zertifikate für einen Fortbildungskurs in der organisierten Nachbarschaftshilfe. In 28 Unterrichtseinheiten lernten die Frauen – teils schon jahrelang in der Nachbarschaftshilfe tätig – die Zielsetzungen und Aufgaben der organisierten Nachbarschaftshilfe näher kennen. Die katholische Arbeitsgemeinschaft für organisierte Nachbarschaftshilfe im Dekanat Friedrichshafen hatte diesen Einführungskurs in Zusammenarbeit mit der Caritas Bodensee-Oberschwaben und der Sozialstation Langenargen an sieben Tagen in Mariabrunn durchgeführt.

Nachbarschaftshilfe, das ist die Antwort auf den steigenden Hilfebedarf alter, kranker oder behinderter Menschen in den Gemeinden, heißt es in einem Schreiben der Caritas. Mit zunehmendem Alter mehrt sich die Zahl derer, die sich nicht mehr selbst versorgen können und die stundenweise Hilfe bedürfen, weil sie nicht mehr in der Lage sind, ihren Haushalt alleine zu führen. Ziel der organisierten Nachbarschaftshilfe ist es, die Angehörigen und die älteren Menschen zu unterstützen, damit diese möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung leben können.

Der Dienst in der Nachbarschaftshilfe ist ehrenamtlich, es gibt dafür jedoch eine Aufwandsentschädigung. Die Organisation der Einsätze der Helfer erfolgt über die Einsatzleitung. Diese wie auch die Helfer unterstehen der Schweigepflicht. Der Einsatz ist auf Hilfestellungen im Haushalt und im sozialen Bereich begrenzt.

Zusammen mit Edgar Störk von der Caritas Bodensee-Oberschwaben sowie weiteren fünf Referenten wurden 15 Frauen unter der Begleitung von Monika Baumann, Einsatzleiterin der Nachbarschaftshilfe in Langenargen, geschult. Der Kurs in Mariabrunn diente in erster Linie dazu, die Zielsetzungen und Aufgaben der Organisierten Nachbarschaftshilfe zu vertiefen, das soziale Umfeld des Hilfesuchenden einzubeziehen und eigenes Tun und Handeln kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren. Die Teilnehmerinnen eigneten sich Wissen über Rechtsfragen, Psychologie im Alter, Gesprächsführung, Arbeitsschutz, Umgang mit Notfallsituationen, Helferrolle und „Alter, Krankheit und Tod“ an.