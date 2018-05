Zum Europäischen Tag der Nachbarschaft hat das neue Wohnquartier Allmand-Carré sein erstes Nachbarschaftsfest bei mildem Sommerwetter und mit vielen kulinarischen Leckerreien gefeiert. Carolin Bucher, die Managerin des Wohnkomplexes initiierte das Fest, bei dem viele fleißige Hände der Bewohner mitorganisierten, um dieses Zusammensein zu einem besonderen gemeinsamen Erlebnis zu gestalten.

„Dieses Fest soll dazu da sein, dass sich die Nachbarn besser kennenlernen und sich so gegenseitig leichter helfen können“, sagte Bucher. Die gelernte Sozialpädagogin möchte, dass Anfragen der gegenseitigen Hilfe ganz selbstverständlich werden und man als Allmand-Carré-Gemeinschaft zusammen wächst.

Aktive Nachbarschaft, bei der informelle Hilfe zu einer Selbstverständlichkeit wird, sei sehr wichtig, so Bucher. Fast alle 97 Wohnungen der Kreisbaugenossenschaft seien belegt, davon auch 38 barrierefreie Wohnungen mit einem Betreuungsservice der Bruderhausdiakonie. Darunter sei auch eine Wohngemeinschaft mit einer Mischung aus jungen und älteren Menschen, bei der die jungen Leute durch kleine Hilfsdienste ihre Mietkosten senken können. „Es sind alle Bewohner angekommen, sie fühlen sich wohl und sind zufrieden“, so Cordula Ziser von der Kreisbaugenossenschaft des Bodenseekreises. Für die achtzigjährige Seniorin Heidi Bosbach war der Umzug ins Allmand-Carré ein reiner Erfolg, denn sie fühlt sich hier wohl in ihrem neuen Zuhause. „Ich habe mein Haus in Kressbronn verkauft und jetzt lebe ich hier“, sagte die rüstige Seniorin und freute sich, dass sie keine Gartenarbeit, keine Treppen und keinen Heizofen mehr hat. Dafür sei sie jetzt in ihrer Seniorenwohnung mit einem Notruf ausgestattet für den Notfall. „Wer Hilfe braucht, kann Hilfe anfordern“, meinte sie.

Nachbarn tauschen sich aus

Auch die junge Familie Zimmermann mit ihrer kleinen Tochter Isabelle genossen das Nachbarschaftsfest in dem Wohnkomplex, in dem sie gerne leben, wie sie sagten. Viele Nachbarn saßen gemütlich beieinander und schwärmten von den Vorzügen des Allmand-Carrés. „Es ist wunderbar hier zu wohnen und wir haben uns recht schnell eingelebt“, sagte Margaretha Beller, die mit ihrem Mann die Nähe zum See und zur Stadt anpriesen.

Aber auch den Gemeinschaftsraum, in dem regelmäßig Kaffee-, Spielenachmittage und Filmabende angeboten würden. Ehepaar Beller, wie alle anderen Bewohner, schätzten die Pflege der Gemeinschaft mit den Veranstaltungen im Gemeinschaftshaus, aber auch die Koordination von Carolin Bucher, die es als Managerin verstünde auf die Anregungen und Ideen der Bewohner einzugehen.