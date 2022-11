Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause: Endlich wieder Weihnachtsliedersingen in der Allmandstraße

Die Fränkel AG bleibt hartnäckig – und setzt nach zwei Corona-Wintern darauf, dass es in diesem Jahr endlich wieder ein Weihnachtsliedersingen in der Allmandstraße geben wird. Auch „Häfler helfen“ hofft darauf, denn der Erlös der Aktion am Samstag, 3. Dezember, geht an die Aktion von „Schwäbischer Zeitung“, katholischer und evangelischer Kirche, die Menschen in Not unterstützt.

2019 haben sich erstmals mehrere 100 Menschen in der Nordstadt getroffen, um gemeinsam zu singen und Advent zu feiern. Die damals recht spontane Aktion des Immobilienunternehmens Fränkel AG, die auch den damaligen Topact „Voxxclub“ organisiert hatte, fand riesigen Anklang. Alle Zeichen standen auf Wiederholung, doch zwei Jahre in Folge durchkreuzte das Virus die Planungen.

Idee nie aufgegeben

Die Fränkel-Vorstände Peter Buck und Jaqueline Egger-Buck hatten daraufhin mit ihrem Team im Sommer ein Open Air organisiert, bei dem ebenfalls die Schlagerband „Voxxclub“ spielte und das viele Menschen anlockte. Die Idee des Weihnachtssingens aber haben beide nie aufgegeben. „Zwei Jahre lang war das nicht möglich“, sagt Egger-Buck. „Jetzt aber wollen wir die Menschen zum Singen hier in der Nordstadt zusammenbringen.“

Alina Briegel (ehemals Bucher) ist beim Weihnachtsliedersingen der Fränkel AG dabei. (Foto: Veranstalter)

Diesmal setzen die Organisatoren auf regionale Größen. So werden am Samstag, 3. Dezember, ab 17 Uhr zunächst Red Carpet Popmusik spielen. Danach folgt die Sängerin Alina Briegel, die nicht nur bei Hochzeiten für Furore sorgt, sondern in der Allmandstraße gemeinsam mit dem Publikum musizieren will. Den Abschluss der rund dreistündigen Veranstaltung bestreiten dann Acoustic Affair, die zuletzt beim Open Air im Ailinger Wellenbad begeistert und ein spezielles Weihnachtsprogramm im Repertoire haben.

Red Carpet spielen Popmusik. (Foto: Kuno Bitzenhofer)

Caroline und Wolfgang Müller von Acoustic Affair (Foto: Acoustic Affair)

Es gibt wieder rote Mützen

Neben Liederzetteln und den beim letzten Mal äußerst beliebten roten Mützen sorgt die Fränkel AG – unterstützt von mehreren Firmen und Vereinen – auch für das leibliche Wohl. Noch steht nicht alles, dass Glühwein und Bratwürste angeboten werden, darf aber als sehr sicher vorausgesetzt werden.

Der Eintritt zum Weihnachtsliedersingen am 3. Dezember ab 17 Uhr in der Allmandstraße ist frei. Allerdings hoffen die Organisatoren auf reichlich Spenden. Denn die fließen komplett an „Häfler helfen“, die gemeinsame Aktion von „Schwäbischer Zeitung“, katholischer und evangelischer Kirche, die ohne einen Cent Abzug Hilfsbedürftigen in dieser Stadt unter die Arme greift. Die Fränkel-Stiftung unterstützt „Häfler helfen“ seit vielen Jahren großzügig.