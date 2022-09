Nach vielen Personalwechseln verliert der VfB Friedrichshafen klar

Nach dem FV Ravensburg, dem FC Wangen und dem TSV Berg ist auch der VfB Friedrichshafen aus dem Verbandspokal ausgeschieden. VfB-Trainer Giovanni Rizzo rotierte am Mittwochabend sehr viel, seine runderneuerte Mannschaft verlor in der dritten Runde beim FC 07 Albstadt mit 0:4.

Rizzo gab vielen Spielern Einsatzzeiten, die zuletzt kaum eine Rolle in der Landesliga gespielt hatten. Im Vergleich zum Ligaspiel beim FV Ravensburg II veränderte Rizzo die VfB-Startformation auf neun (!) Positionen – nur Jura Cipric und Salvatore Cifonelli standen auch in Ravensburg zu Beginn auf dem Feld. Nach einem Doppelschlag des FC in der 27. und 29. Minute war die Niederlage des VfB eigentlich schon besiegelt.