Nachdem eine 32-jährige Renault-Fahrerin am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz des Freizeitgeländes Manzell einen Holzbalken touchierte und anschließend flüchtete, ermittelt nun die Häfler Polizei. Passanten hatten den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Am Auto der Unfallverursacherin entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro, der Schaden am Balken kann laut Polizeibericht noch nicht genau beziffert werden. Die 41-Jährige muss sich wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.