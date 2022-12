Nach über zwei Jahren ohne: Der VfB Friedrichshafen hat endlich einen neuen Präsidenten

Der VfB Friedrichshafen hat sich schon drei Tage vor dem Heiligen Abend ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Nach über zwei Jahren ohne Präsident hat der größte Mehrspartenverein der Stadt wieder einen Mann an der Spitze: Jochen Benz. Der 46-jährige ZF-Manager und ehemalige aktive Volleyballer, der von einem fünfköpfigen Präsidium unterstützt wird, hat sich viel vorgenommen: mehr Mitglieder, mehr Angebote, mehr Gemeinsinn.

Vor über zwei Jahren hatte Wunnibald Wösle das Handtuch geworfen, plötzlich und früher als zunächst angekündigt, interner Querelen wegen. Seitdem hatte sich das Präsidium um Finanzchefin Alexandra Moosherr um einen Nachfolger bemüht, zunächst vergeblich intern, dann auch öffentlich mit der Kampagne „Zugpferd gesucht“ und einem Aufruf unter anderem in der „Schwäbischen Zeitung“. Ein ungewöhnlicher Weg, der aber letztlich erfolgreich war.

Einstimmige Wahl

Denn am Mittwochabend haben 38 Delegierte der 23 VfB-Abteilungen Jochen Benz einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Der 46 Jahre alte Betriebswirt ist gebürtiger Häfler, verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Jugend war Benz 15 Jahre lang in der Volleyball-Abteilung des VfB aktiv, gewann als Jugendspieler die Deutsche Meisterschaft (C- und A-Jugend) und war von 1996 bis 1999 in der Geschäftsführung der Bundesliga-Volleyballer zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Ich bin jetzt in einem Lebensalter, in dem ich mich gesellschaftlich einbringen kann und will. Jochen Benz

Er arbeitet seit 1999 bei ZF in unterschiedlichen Funktionen, unter anderem war er zweieinhalb Jahre lang Assistent der Vorstandsvorsitzenden Härter und Sommer. Aktuell leitet er bei der ZF Mobility Solutions GmbH, die sich um autonome Shuttles kümmert, die Bereiche Vertrieb und Geschäftsentwicklung.

„Ich bin jetzt in einem Lebensalter, in dem ich mich gesellschaftlich einbringen kann und will“, sagt Benz zu seiner Motivation, das Präsidentenamt zu übernehmen, und gibt diese Richtung vor: „Friedrichshafen ist eine wachsende Stadt mit weiterhin viel Potenzial. Dieses auszuschöpfen, dabei möchten wir uns noch stärker einbringen.“

Neue Satzung

Diesem Ziel soll auch eine Ergänzung des Vereinszwecks dienen, die die VfB-Delegierten am Mittwoch ebenfalls einstimmig verabschiedet haben. Neben der Förderung des Sports heißt es in der Satzung zukünftig: „Der VfB Friedrichshafen e. V. versteht sich als Sportverein für alle gesellschaftlichen Gruppen. Mit seinem vielfältigen Sportangebot ist er ein lebensbegleitender Förderer für Gesundheit, Bewegung sowie Sport und durch die Pflege des sozialen Miteinanders, eine wesentliche gesellschaftliche Stütze des Gemeinwohls in Friedrichshafen.“

Man wolle das Vereinsleben auch aus sozialen Gründen stärken und zum Beispiel ältere Mitglieder auch dann noch binden, wenn sie keinen aktiven Sport mehr betreiben. Der Verein will künftig auch noch stärker als Botschafter der Stadt Friedrichshafen auftreten.

Ziel: 4000 Mitglieder

Erklärtes Ziel des neuen Präsidiums: Der VfB soll wachsen. Aktuell zählt der Verein rund 3500 Mitglieder, die in 23 Abteilungen über 30 Sportarten betrieben. Bis zum Jahr 2030 soll die Mitgliederzahl auf 4000 steigen. Dies soll durch neue Angebote und möglicherweise auch durch neue Abteilungen passieren, sagt Benz, ohne schon konkrete Ideen zu verraten. „Wir wollen einfach mehr Menschen ins Vereinsleben bringen.“

Das neue Präsidium will die Ansprache an die Mitglieder künftig direkter gestalten, nicht nur über die Abteilungen. „Ziel ist es, die Identifikation mit dem VfB zu stärken“, sagt Vereinsmanagerin Caroline Steinbach. Auch nach außen will der VfB mehr kommunizieren und das Gespräch mit der Verwaltungen und der Wirtschaft verstärken.

Dies wird auch nötig sein, denn ohne Unterstützung würde sich der Verein schwer tun, nur den Status Quo zu halten. Ambitionierte Projekte wie eine Aufwertung des Vereinsgeländes rund um das Zeppelin-Stadion sind ohne Geld von Stadt und Sponsoren nicht denkbar.

Benz dankt Moosherr

„Wir sind froh und dankbar, mit Jochen Benz einen anpackenden und kreativen Präsidenten gefunden zu haben, der selbst über 15 Jahre bei uns im Volleyball aktiv war und unsere VfB-Familie sportartenübergreifend nur allzu gut kennt“, sagt Alexandra Moosherr, alte und neue stellvertretende Präsidentin.

„Ich konnte in den vergangenen Monaten mitverfolgen, wie sich Alexandra Moosherr für den Verein leidenschaftlich engagiert hat. Wir können uns glücklich schätzen, eine so pflichtbewusste und engagierte Kämpferin für den Verein zu haben. Nun liegt es an uns, ihr endlich die notwendige Entlastung zu geben und die von ihr initiierten Konzepte für die Weiterentwicklung unseres Vereins gemeinsam zur Umsetzung zu bringen“, sagt Jochen Benz.

Das neue Präsidium

Der neue VfB-Präsident startet nicht allein, sondern mit einem Team aus vier Stellvertretern. Dies sind Axel Bolta (Infrastruktur), Bettina Mayer (Sport), Hans-Peter Schorpp (Marketing) und Alexandra Moosherr (Finanzen). Komplettiert wird das Präsidium, das von den Delegierten am Mittwochabend einstimmig gewählt worden ist, durch Caroline Steinbach, die als hauptamtliche Vereinsmanagerin die Geschäftsstelle des VfB leitet.