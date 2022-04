Nach Streit mit Fahrradkette zugeschlagen

Wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen einen 35-jährigen Mann, der am Mittwochmorgen gegen 3.15 Uhr offenbar mit zwei Männern in Streit geraten war. Im Verlaufe der Auseinandersetzung habe er seine 29 und 32 Jahre alten Kontrahenten beleidigt, schlug mit einer Fahrradkette zu und verletzte einen der beiden dabei leicht. Eine Streifenwagenbesatzung traf den 35-Jährigen im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung an und nahm ihn vorläufig fest. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.